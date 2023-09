Mâu thuẫn trong sinh hoạt, mang dao chém tử vong bố mẹ “vợ hờ”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 1987), trú tại xóm Minh Lý, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên để điều tra xử lý về hành vi giết người. Đối tượng đã dùng dao chém tử vong bố mẹ “vợ hờ”. Người phụ nữ sống như vợ chồng với Hưng cũng bị chém nhưng may mắn thoát chết.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 15/9, tại gia đình ông Trần Văn T (SN 1948), địa chỉ: Tổ dân phố Hòa Bình, phường Tiên Phong, TP Phổ Yên, Thái Nguyên xảy ra vụ đối tượng dùng hung khí chém ông Trần Văn T, bà Hoàng Thị Th (vợ ông T), chị Hoàng Thị H (con gái ông T).

Hậu quả bà Hoàng Thị Th tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, ông Trần Văn T tử vong sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, chị Hoàng Thị H bị thương.

Đối tượng Hưng bị bắt giữ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng của Công an tỉnh và Công an thành phố Phổ Yên tiến hành điều tra, truy xét.

Qua điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hưng.

Nguyễn Văn Hưng và Hoàng Thị H (con gái ông T) đã sống với nhau như vợ chồng tại gia đình ông T nhiều năm.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Hưng khai nhận do mâu thuẫn bột phát trong sinh hoạt nên tối ngày 15/9, sau khi đi uống rượu Hưng đã đến nhà và dùng dao chém ba người gia đình ông Trần Văn T như đã nêu trên.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra vụ án theo quy định.

Tác giả: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân