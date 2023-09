Xảy ra mâu thuẫn tại nhà người phụ nữ, rút dao đâm chết người đàn ông cùng bản

Ngày 4-9, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tòng Văn Lún (SN 1977, trú tại bản Noong Hẹt, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Tòng Văn Lún (giữa) sau khi bị bắt. Ảnh cơ quan công an cung cấp



Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 3-9, Công an xã Thanh An, huyện Điện Biên tiếp nhận tin báo từ Trung tâm y tế huyện Điện Biên về việc có 2 người đàn ông đi xe máy đưa 1 người đàn ông khác bị thương đến cấp cứu. Tuy nhiên, người đàn ông trên đã tử vong trước đó.

Ngay sau khi nhận được thông tin một người đàn ông bị đâm chết, Công an xã Thanh An đã phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh. Sau hơn 1 giờ xác minh, cơ quan công an xác định người tử vong là ông Lường Văn S. (SN 1981, trú tại bản Noong Hẹt, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) và nghi phạm gây ra cái chết cho ông S. là Tòng Văn Lún, trú cùng bản.

Qua đấu tranh, bước đầu Tòng Văn Lún khai nhận vào tối 3-9, đối tượng đến nhà bà Lò Thị M. (SN 1980, trú tại bản Xôm, xã Thanh An, huyện Điện Biên) và có gặp ông S.. Tại đây, hai người đã xảy ra mâu thuẫn, Tòng Văn Lún đã rút dao mang theo người đâm 1 nhát vào vùng ngực trái ông S., khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động