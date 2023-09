Triệu tập gần 20 người liên quan đến vụ mâu thuẫn đánh nhau trên sân bóng phủi

Ngày 7/9, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã triệu tập gần 20 người liên quan đến vụ đánh nhau trên sân bóng 79, phường Phước Long B, TP Thủ Đức tối 5/9 lên lấy lời khai để làm rõ vụ đánh nhau khiến 2 người bị thương.

Nạn nhân là hai anh P.G.Q và B.M.T bị đa chấn thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh Q bị thương nhẹ hơn đã được cho xuất viện.

Anh T bị đa chấn thương vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, tối 5/9, một nhóm khoảng 20 người cáp kèo với đội của anh Q và anh T tổ chức trận đá banh trên sân phủi số 79. Trong lúc đá bóng giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Nhóm 20 người đã xông vào đánh đá, đạp vào đầu, mặt của anh T khiến anh T bất tỉnh. Một đối tượng còn xông vào cắn rách tai anh Q.

Được những người trong sân bóng can ngăn nên nhóm 20 người này bỏ đi, anh T và anh Q mới được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Công an phường Phước Long B trích xuất camera, xác định những người liên quan và phối hợp với Công an TP Thủ Đức xử lý.

Tác giả: Hàn Phi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân