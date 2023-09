Làm rõ việc hai nữ sinh ở Gia Lai đánh nhau vì mâu thuẫn cá nhân

Hai nữ sinh ở Gia Lai đánh nhau. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 7/9, ông Nguyễn Xuân Thành, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Y Đôn (huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) cho biết, đang phối hợp với Công an phường An Tân (thị xã An Khê, huyện Đăk Pơ) làm rõ vụ hai nữ sinh đánh nhau.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hai đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 nữ sinh đánh nhau ở khu vực cầu thang trường và nhà văn hoá. Mặc dù có nhiều người xung quanh nhưng không can ngăn mà hò reo cổ vũ rồi quay clip.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Y Đôn, vào ngày 29/8, học sinh lên nhận lớp. Tại đây, 2 nữ sinh lớp 10 đã xảy ra mâu thuẫn với một nữ sinh tên N. học cùng lớp.

Sau đó, N. ra cầu thang trong trường và bị một nữ sinh tát liên tiếp vào mặt. Tiếp đó, N. bị một nữ sinh đánh tại nhà văn hóa ở thị xã An Khê, còn nhóm ở ngoài quay lại clip.

Tác giả: Trúc Hân

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn