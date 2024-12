Mâu thuẫn tình cảm, sát hại người tình tại nhà riêng

Ngày 29/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ bị sát hại tại nhà riêng vào tối 28/12 ở huyện Hồng Dân.

Lúc 20h ngày 28/12, bà Dương Thị Hai (SN 1957, ngụ xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) đang xem tivi thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của con gái là chị Hồ Ngọc Hân (SN 1986), liền chạy vào kiểm tra thì thấy chị Hân nằm gục trước cửa phòng ngủ, trên người có vết thương đang chảy rất nhiều máu.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Cùng lúc, bà Hai thấy Nguyễn Nhựt Minh (ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, là bạn trai chị Hân) đang đứng cạnh liền nắm tay truy hô. Tuy nhiên, Minh vùng vẫy, gạt tay bà Hai bỏ chạy ra ngoài lên xe máy tẩu thoát. Bà Hai đuổi theo nhưng không kịp liền quay vào nhà, đến chỗ con gái thì thấy chị Hân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt nghi phạm gây án.

Chiều 29/12, Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, được sự vận động của cơ quan Công an, đối tượng Minh đã ra đầu thú và thừa nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại chị Hân...

Tác giả: V.Đức - N.Khang



Nguồn tin: cand.com.vn