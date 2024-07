Sát hại người tình rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Ngày 2/7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cử tổ công tác giám sát Huỳnh Văn Hận (SN 1977, ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành) tại bệnh viện, để điều tra xử lý về hành vi giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, giữa Hận và chị H. (SN 1977, ngụ cùng xã) có mối quan hệ tình cảm nhưng gần đây thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Rạng sáng 2/7, trong lúc cãi nhau, Hận đã dùng hung khí tấn công chị H. tử vong sau đó dùng thuốc trừ sâu tự tử.

Người dân trong xã phát hiện đã đưa Hận vào bệnh viện cấp cứu rồi báo với Công an. Sau khi được cấp cứu, hiện Hận đã qua cơn nguy kịch, đang được Công an giám sát chặt chẽ tránh việc Hận tiếp tục tự tử sau khi gây án.

Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Anh Thư - Lâm Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân