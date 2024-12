Người đàn ông đã có vợ sát hại người tình vì từ chối phá thai

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông dắt người tình đang mang thai ra khỏi xe và sát hại trong rừng đã được ghi lại trong đoạn phim giám sát do Cảnh sát West Midlands công bố.

Trong clip, Filmon Andmichaen, 31 tuổi, đang bước ra khỏi chiếc xe Toyota Yaris màu trắng của mình và đi vào khu rừng gần đó cùng Liwam Bereket, 26 tuổi. Sau khi sát hại cô Bereket đang mang thai, Andmichaen quay trở lại xe một mình.

Vào đầu tuần này, Andmichaen đã bị tuyên án tù chung thân vì tội giết người "vô cảm và hèn nhát" đối với cô Bereket, tại một khu rừng trong thành phố ở Freeth Street, Ladywood, Birmingham, Anh vào ngày 1/8/2023.

Andmichaen sát hại Bereket trong rừng sau khi cô từ chối phá thai.

Cặp đôi này đã có quan hệ tình cảm, nhưng khi Andmichaen phát hiện ra đứa bé, anh ta đã yêu cầu cô phá thai. Người phụ nữ 26 tuổi đã từ chối và Andmichaen đã tự mình giải quyết vấn đề.

Thẩm phán Choudhury cho biết, ông không nghi ngờ gì về việc Andmichaen có ý định kết liễu mạng sống của Bereket và đứa con gái chưa chào đời khi hắn đâm vào cổ và bỏ mặc cô nằm trên cỏ trong hơn một giờ trước khi gọi 999.

Tòa án Birmingham Crown nghe nói kẻ giết người đã lấy điện thoại của nạn nhân để đảm bảo cô không thể gọi điện cầu cứu. Chiếc điện thoại sau đó được tìm thấy trong cốp xe của hắn.

Cô Bereket đang mang thai 6 tháng và đang mong chờ được làm mẹ.

Đây là phiên tòa thứ hai xét xử Andmichaen sau khi phiên tòa đầu tiên bị hủy bỏ vào tháng 3. Andmichaen xuất hiện tại bục khai báo cùng với một phiên dịch viên đã dịch phiên tòa sang tiếng Tigrinya, một ngôn ngữ được sử dụng ở Đông Phi.

Thẩm phán Choudhury cho biết, mối quan hệ của họ "bất ổn", rằng Andmichaen đã cố gắng phủ nhận việc anh ta là cha của đứa con của cô Bereket và rằng anh ta "không coi trọng" cô.

Ông cũng cho biết, Andmichaen đã cố đổ lỗi cho cô Bereket về những gì đã xảy ra, nói rằng chính cô là người đã đe dọa sẽ tự đâm mình.

Ông nói: "Cô Bereket rất vui mừng về việc mang thai. Anh thì không như vậy. Anh khăng khăng đòi xét nghiệm ADN, bảo cô ấy phá thai và đe dọa cô ấy.

Tôi thấy ý định của anh lúc đó chỉ có thể là kết liễu cuộc đời cô ấy và đứa con chưa chào đời của cô ấy".

Ông cho biết, Andmichaen không hề tỏ ra hối hận về những gì mình đã làm và yếu tố giảm nhẹ duy nhất là anh ta chưa từng có tiền án.

Bên ngoài tòa án, thanh tra trưởng Jim Colclough thuộc Đội điều tra giết người cho biết: "Thật đau lòng khi một phụ nữ trẻ đang mong chờ được làm mẹ lại bị giết theo cách tàn nhẫn như vậy.

Đây là một cuộc điều tra rất đau buồn đối với nhóm của tôi, nhưng họ đã quyết tâm đòi lại công lý cho Bereket và gia đình cô ấy".

