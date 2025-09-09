Mẫu ảnh Nghệ An hóa nàng thơ trên biển khiến fan không thể rời mắt

Điểm đặc biệt và thu hút nhất trong bộ ảnh chính là thần thái tự nhiên, trong trẻo của Huệ Chi. Cô không tạo dáng quá phức tạp mà chỉ nhẹ nhàng thả dáng trên bãi cát trắng, để mái tóc dài buông xõa bay trong gió. (Ảnh: IGNV)