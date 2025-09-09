Mẫu ảnh Nghệ An hóa nàng thơ trên biển khiến fan không thể rời mắt

Là một hot girl Instagram với hơn 100.000 người theo dõi nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút, mỗi hình ảnh Huệ Chi đăng tải đều thu hút về nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới được đăng tải lên trang cá nhân, Huệ Chi khoác lên mình một chiếc đầm maxi màu kem nhẹ nhàng, bồng bềnh, thả dáng giữa phông nền biển xanh, cát trắng. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế trễ vai tinh tế giúp tôn lên bờ vai thon thả, quyến rũ, trong khi chất liệu voan mỏng manh, bay bổng lại càng khiến cô thêm phần mong manh, thoát tục. (Ảnh: IGNV)
Chiếc nơ nhỏ thắt ở cổ áo và những đường nhún bèo mềm mại trên thân váy tạo điểm nhấn duyên dáng, mang đến cảm giác vừa ngọt ngào, vừa thanh lịch. (Ảnh: IGNV)
Những món phụ kiện đi kèm như chiếc băng đô hoa ren và vòng tay vàng mảnh mai cũng được kết hợp một cách hài hòa, góp phần hoàn thiện vẻ ngoài thanh thoát, đậm chất "nàng thơ" của cô. (Ảnh: IGNV)
Điểm đặc biệt và thu hút nhất trong bộ ảnh chính là thần thái tự nhiên, trong trẻo của Huệ Chi. Cô không tạo dáng quá phức tạp mà chỉ nhẹ nhàng thả dáng trên bãi cát trắng, để mái tóc dài buông xõa bay trong gió. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh của cô nàng ngay lập tức nhận được những lời khen "có cánh" về nhan sắc và phong cách sau khi đăng tải. (Ảnh: IGNV)
Cùng trong chuyến du lịch biển này, cách đây ít lâu Huệ Chi đăng tải bộ ảnh với phong cách gợi cảm trái ngược. Cô nàng lựa chọn thiết kế bikini hai mảnh nhỏ xíu khoe triệt để đường cong cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Tone màu đen huyền bí, kết hợp cùng phụ kiện kim loại to bản như hoa tai và vòng tay mang lại vẻ ngoài sang chảnh, khí chất. (Ảnh: IGNV)
(Ảnh: IGNV)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn