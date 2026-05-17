Chiếc iPhone màn hình lớn giá đang giảm mạnh, đáng mua hiện tại

Trong bối cảnh giá smartphone cao cấp liên tục leo thang vì làn sóng AI và công nghệ chip mới, nhiều người dùng đang có xu hướng quay lại lựa chọn các mẫu flagship đời cũ với mức giá dễ tiếp cận hơn. Trong đó, iPhone 15 Plus nổi lên như một trong những thiết bị được quan tâm trở lại nhờ mức giá giảm mạnh sau nhiều đợt điều chỉnh.

Khác với giai đoạn chạy đua cấu hình và công nghệ mới, người dùng hiện nay ưu tiên nhiều hơn đến trải nghiệm thực tế như pin bền, màn hình lớn, hiệu năng ổn định và khả năng sử dụng lâu dài. Điều này giúp những mẫu iPhone thế hệ trước vẫn giữ được sức hút trên thị trường.

Sau gần ba năm ra mắt, iPhone 15 Plus hiện được nhiều hệ thống bán lẻ đưa về ngưỡng dưới 18 triệu đồng cho phiên bản 128GB, thấp hơn đáng kể so với thời điểm mở bán. Mức giá này giúp thiết bị trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc cận cao cấp, đặc biệt với người dùng muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple nhưng chưa sẵn sàng chi số tiền quá lớn cho các dòng mới nhất.

iPhone 15 Plus thu hút người dùng nhờ mức giá dễ tiếp cận, màn hình lớn và thời lượng pin bền bỉ. (Ảnh minh hoạ)

Điểm mạnh của iPhone 15 Plus nằm ở màn hình lớn 6,7 inch sử dụng tấm nền Super Retina XDR, kết hợp thiết kế Dynamic Island cho không gian hiển thị rộng rãi. Thiết bị phù hợp với nhu cầu xem video, đọc tài liệu hoặc làm việc di động trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, thời lượng pin tiếp tục là lợi thế lớn nhất của dòng Plus. Máy có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cả ngày với các tác vụ phổ biến như mạng xã hội, giải trí, họp trực tuyến hay quay chụp nội dung mà không cần sạc nhiều lần.

Về camera, cảm biến chính 48 MP vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh và quay video hằng ngày với khả năng zoom quang học 2x cùng chất lượng hình ảnh chi tiết. Trong khi đó, chip A16 Bionic vẫn đủ mạnh để xử lý đa nhiệm, chỉnh sửa video hoặc chơi game trong nhiều năm tới.

iPhone 15 Plus sở hữu màn hình Super Retina XDR kích thước 6,7 inch, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và chất lượng hình ảnh sắc nét

Ngoài phần cứng, hệ sinh thái Apple cũng là yếu tố giúp các mẫu iPhone đời cũ duy trì sức cạnh tranh. Khả năng đồng bộ dữ liệu giữa iPhone với MacBook, Apple Watch hay iPad giúp người dùng thuận tiện hơn trong công việc và giải trí.

Giới kinh doanh cho rằng xu hướng lựa chọn smartphone “vừa đủ cao cấp” sẽ tiếp tục mở rộng trong năm 2026, khi giá các mẫu flagship mới ngày càng tăng. Với mức giá đã giảm sâu nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định, iPhone 15 Plus hiện được xem là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc ở phân khúc smartphone màn hình lớn.

Tác giả: Huỳnh Duy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn