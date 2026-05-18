Chủ tịch Xiaomi dự báo giá smartphone cao cấp sẽ sớm vượt ngưỡng

Giá bán flagship tại Trung Quốc có thể sẽ vượt ngưỡng 10.000 nhân dân tệ ngay trong năm 2026 do giá chip nhớ tăng phi mã. Ảnh: GizmoChina.

Chia sẻ trên livestream ngày 16/4, Lu Weibing - Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi - nhận định một số mẫu smartphone cao cấp tại Trung Quốc rất có thể sẽ vượt mốc 10.000 nhân dân tệ, đặc biệt vào thời điểm cuối năm 2026.

Để so sánh, bản Xiaomi 17 Ultra khi ra mắt vào tháng 12/2025 có giá khởi điểm chỉ 6.999 nhân dân tệ tại thị trường nội địa cho phiên bản RAM 12 GB và bộ nhớ trong 512 GB.

Theo người đứng đầu Xiaomi, một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng tăng giá phi mã của điện thoại dòng flagship là giá chip nhớ.

Chi phí cho các dòng chip DRAM và NAND flash đang tăng mạnh, và Xiaomi cho biết các nhà sản xuất smartphone ngày càng khó có thể tự gánh vác các khoản chi phí đội lên này.

Ông Lu Weibing cũng tiết lộ thêm mức định giá cho các thiết bị sắp ra mắt, bao gồm cả mẫu Xiaomi 17 Max, hiện vẫn đang được thảo luận gắt gao trong nội bộ do chi phí linh kiện biến động liên tục.

Ngoài ra, Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi cũng chỉ ra rằng nguồn cung phần cứng không phải là bài toán mà các nhà sản xuất có thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Việc xây dựng một nhà máy sản xuất chip nhớ mới từ khi khởi công cho đến lúc sản xuất hàng loạt có thể mất tới vài năm. Trong khi đó, nhu cầu AI hiện vẫn tiếp tục tăng với tốc độ chóng mặt, đặc biệt là do sự bùng nổ của các máy chủ AI và phần cứng điện toán hiệu năng cao.

Lu Weibing tin rằng áp lực về giá linh kiện nhớ có thể sẽ kéo dài qua năm 2027, và thậm chí sang tận năm 2028.

Thực tế, Xiaomi không phải là thương hiệu duy nhất phải đau đầu đối phó với bài toán chi phí. Các công ty như Oppo, Vivo và Honor đều đang phải gánh chịu áp lực tương tự khi giá linh kiện tiếp tục đà tăng trên toàn ngành công nghiệp di động.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: znews.vn