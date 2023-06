Lương của Quang Hải ở CLB Công an Hà Nội là bao nhiêu?

CLB Công an Hà Nội thông báo đã chiêu mộ thành công tiền vệ Nguyễn Quang Hải với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm rưỡi. Có nghĩa, Quang Hải sẽ thi đấu ở giai đoạn 2 của V.League 2023 và cả mùa giải 2023/24 cho đội bóng ngành công an. Được biết, Quang Hải đã sẵn sàng và sẽ góp mặt ở trận đấu gặp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thuộc vòng 12 V.League 2023 diễn ra vào lúc 19h15 thứ Bảy ngày 24/6 này.

CLB Công an Hà Nội viết: “Quang Hải rất tự hào được khoác áo CLB Công an Hà Nội, một trong những đội bóng giàu tham vọng nhất V.League mùa giải năm nay. Tiền vệ sinh năm 1997 hy vọng rằng đội bóng ngành Công an sẽ là nơi để anh có thể tìm lại được phong độ và đẳng cấp vốn có. Ban lãnh đạo đội bóng hy vọng Quang Hải sẽ là chìa khóa để CLB hướng đến những tham vọng, những mục tiêu lớn lao hơn trong mùa giải năm nay và trong tương lai. Chúc cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ đạt được những thành công mới, chinh phục những cột mốc mới trong màu áo đội bóng mới”.

Nhiều nguồn tin bắt đầu rỉ tai xoay quanh mức lương và chế độ đãi ngộ mà Quang Hải nhận được ở Công an Hà Nội. Một nguồn tin uy tín cho rằng Quang Hải sẽ nhận tổng cộng gần 7 tỷ đồng trong quãng thời gian 1 năm rưỡi thi đấu cho đội bóng ngành công an. Con số này bao gồm lót tay (khoảng 5 tỷ đồng) và tổng mức lương (trung bình khoảng hơn 100 triệu/tháng) trong vòng 1 năm rưỡi về cơ bản là tương xứng với trình độ và tình thế của Quang Hải hiện tại.

Cần nói thêm là trên thực tế, sau khi Pau FC giải phóng hợp đồng sớm hơn 1 năm so với Quang Hải, không hẳn nhiều đội bóng V.League mặn mà muốn chiêu mộ tiền vệ này. Riêng CLB Công an Hà Nội là nghiêm túc và khát khao hơn cả. Ngược thời gian trở lại quá khứ, Quang Hải trước khi xuất ngoại từng được một CLB tại V.League đưa ra một mức đề nghị tương tự. Đó là mức ương 80 triệu đồng/tháng cùng mức đãi ngộ 5 tỷ đồng/năm, với bản hợp đồng kéo dài đúng 1 mùa giải!

Tác giả: Thanh Nhã

Nguồn tin: bongdaplus.vn