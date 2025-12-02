Lượng calo trong hạt nêm và nguy cơ tăng cân khi dùng quá mức

Hạt nêm chứa bao nhiêu calo?

Tùy từng thương hiệu và thành phần, lượng calo trong hạt nêm có sự khác biệt, song nhìn chung không quá cao.

100g hạt nêm Vedan cung cấp khoảng 140 calo; 100g hạt nêm Aji-ngon chứa khoảng 139 calo.

Hiện nay, hạt nêm có hai nhóm chính: loại làm từ thịt và loại chiết xuất từ rau củ, nấm. Dù vậy, phần lớn vị ngọt trong sản phẩm không đến từ nước hầm xương như quảng cáo, mà từ các chất điều vị, đặc biệt là chất siêu ngọt. Những chất này được phép sử dụng trong thực phẩm nhưng hầu như không có giá trị dinh dưỡng và thường xuất hiện trong mì ăn liền, snack, bánh quy…

Chính vì vậy, hạt nêm chủ yếu chỉ mang tính tạo vị. Nếu dùng nhiều, chất siêu ngọt có thể làm tăng lượng calo tích trữ, gián tiếp gây tăng cân.

Nguy cơ khi sử dụng quá nhiều hạt nêm

Lạm dụng hạt nêm trong chế biến món ăn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt khi sử dụng kéo dài.

Một số tác hại có thể gặp gồm: Nguy cơ bướu cổ; Ảnh hưởng đến tim, gan, thận; Gây dị ứng, tê môi; Dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt; Gây rối loạn tiêu hóa...

Lưu ý khi sử dụng hạt nêm

Để hạn chế tác động không mong muốn, người nội trợ nên sử dụng hạt nêm đúng cách:

Món canh: Chỉ nêm khi nước đã sôi để gia vị hòa tan tốt.

Cá kho: Ướp hạt nêm vào cá trước khi kho giúp món ăn thấm vị.

Thịt kho: Nên ướp thịt trước để đạt độ đậm đà.

Các món xào: Nêm gia vị khi nguyên liệu vừa chín tới để giữ hương vị tươi ngon.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV