Lững thững sang chơi nhà hàng xóm, thứ bất ngờ lao ra khiến bà cụ hú vía, khua chân múa tay liên tục

Mới đây, mạng xã hội ghi lại tình huống vô cùng nguy hiểm trong khi một bà cụ sang chơi nhà hàng xóm. Theo đó, khi bà cụ vừa mở cổng, chầm chậm chắp tay sau lưng bị bộ vào trong sân thì một con chó dữ từ trong chuồng bất ngờ lao ra.

Thấy người lạ vào nhà, con chó liền lao tới sủa inh ỏi, tấn công áp sát người bà cụ. Chứng kiến con chó hung hăng, nguy hiểm nên bà cụ liên tục la hét, khua chân múa tay liên tục để xua đuổi con chó.

Tuy nhiên con vật càng tỏ ra hung hãn, sủa lớn dồn bà cụ vào sát hàng rào phía sau. May mắn lúc này, chủ nhà từ bên trong vội vàng chạy ra xua đuổi con chó thì sự việc mới dừng lại.

Thấy chủ quát lớn, con chó cũng ngừng sủa, chạy ra xa kéo dài khoảng cách với vị khách.



Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người được phen hú vía vì trước đó đã không ít trường hợp bị chó dữ tấn công để lại hậu quả rất thương tâm. Nhiều người cho rằng, các gia đình có chó dữ nên đeo giọ mõm, nhốt trong chuồng có khóa cửa thật cẩn thận để tránh làm bị thương con người.

"May mắn trong nhà có người chạy ra cản kịp, chứ con chó to như kia mà tấn công thì bà cụ chạy sao được. Nhốt chó vào chuồng mà không cài chốt thì khác gì thả rông đâu. Xem mà thót tim", tài khoản D.L chia sẻ.

"Nhà có chó dữ mà chủ quan quá. May mắn bà cụ không sao chứ không may bị nó tấn công hay cắn vào người thì nguy to rồi. Nhà có chó dữ nên nuôi nhốt cẩn thận tranh làm bị thương hàng xóm và đặc biệt là trẻ con hiếu động", một bạn khác chia sẻ.

