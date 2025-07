Lừa 179 tỉ đồng, chủ tịch Công ty bất động sản Đô Thị Xanh bỏ trốn, đồng phạm hầu tòa

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 2-7, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử các bị cáo Ngô Thanh Uyn (41 tuổi, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Hoàng Anh (34 tuổi, TP.HCM), Trần Thị Thanh Thoa (33 tuổi), Bế Văn Tùng (31 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh (Công ty Đô Thị Xanh) do Bùi Tuấn Hùng làm chủ tịch hội đồng quản trị và Nguyễn Thị Hoàng Anh làm giám đốc, đại diện pháp luật, địa chỉ trụ sở tại số 72 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp (cũ).

Ngô Thanh Uyn thành lập và là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Vina Land (Công ty Vina Land) và Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Lạc Việt (Công ty Lạc Việt).

Trần Thị Thanh Thoa được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty Lạc Việt từ tháng 6-2018. Đến ngày 29-11-2018, Bế Văn Tùng được bổ nhiệm làm giám đốc.

Ngô Thanh Uyn, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Bùi Tuấn Hùng đã sử dụng pháp nhân các công ty trên để lập các dự án không có thật rồi bán cho nhiều khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Theo đó, Công ty Đô Thị Xanh đứng tên chủ đầu tư, lập các dự án không có thật gồm Green City, Green Town, Metro City và Fantasy City. Còn Công ty Vina Land, Công ty Lạc Việt là đơn vị duy nhất được Công ty Đô Thị Xanh ủy quyền toàn quyền môi giới, phân phối, bán các sản phẩm thuộc dự án không có thật.

Các bị hại tham gia phiên tòa - Ảnh: Đ.T.

Cơ quan điều tra xác định dù chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thủ tục pháp lý với các dự án, nhưng Uyn đã chỉ đạo các nhân viên môi giới, quảng cáo bán các dự án không có thật, ký hợp đồng yêu cầu khách đóng 95% giá trị hợp đồng.

Khi không thực hiện được dự án, Uyn sử dụng thủ đoạn buộc khách phải bù thêm tiền đổi đất khác hoặc chuyển phần nợ sang Công ty Đô Thị Xanh.

Trong thời gian từ tháng 3-2020, biết rõ các giấy tờ của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM do Công ty Đô Thị Xanh cung cấp là giả mạo, Uyn vẫn liên hệ xác minh, xác thực thông tin giả mạo và cố tình lập các thông báo gửi khách hàng, yêu cầu tiếp tục nộp tiền theo tiến độ đối với dự án Fantasy City và Metro City. Trong đó có trường hợp ký hợp đồng với khách hàng, bán đất dự án vào tháng 4-2020.

Ngô Thanh Uyn đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 179 tỉ đồng của 149 khách hàng (trong đó Uyn trực tiếp ký hợp đồng với 51 khách hàng, tương đương số tiền 54,7 tỉ đồng).

Nguyễn Thị Hoàng Anh có vai trò đồng phạm trong việc chiếm đoạt 179 tỉ đồng. Trong đó chiếm hưởng (thực tế) số tiền 147,6 tỉ đồng do Công ty Đô Thị Xanh nhận từ Công ty Lạc Việc và Công ty Vina Land.

Trần Thị Thanh Thoa và Bế Văn Tùng được xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Uyn lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Bùi Tuấn Hùng - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty bất động sản Đô Thị Xanh - Ảnh: CACC

Đối với Bùi Tuấn Hùng đã có hành vi trực tiếp liên hệ với các chủ đất để mua 8 thửa đất huyện Củ Chi (cũ).

Mặc dù biết rõ Công ty Đô Thị Xanh chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không được cơ quan chức năng cấp phép tách thửa, thực hiện dự án nhà ở nhưng Hùng vẫn cùng Nguyễn Thị Hoàng Anh hợp tác với Ngô Thanh Uyn để phân phối bán nền đất thuộc các dự án "ma" cho khách hàng.

Bùi Tuấn Hùng có vai trò đồng phạm trong việc chiếm đoạt số tiền 179 tỉ đồng. Trong đó, Hùng cùng Nguyễn Thị Hoàng Anh chiếm hưởng (thực tế) số tiền 147,6 tỉ đồng do Công ty Đô Thị Xanh nhận từ Công ty Lạc Việt và Công ty Vina Land.

Hành vi của Bùi Tuấn Hùng đã cấu thành tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hùng, nhưng không bắt được do không có mặt tại nơi cư trú.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đối với Bùi Tuấn Hùng, tách vụ án và ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Hùng. Khi nào bắt được bị can Bùi Tuấn Hùng sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: tuoitre.vn