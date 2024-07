Lũ quét nhấn chìm toàn bộ ngôi làng, cuốn trôi nhiều phương tiện

Your browser does not support the video tag.

Lũ quét nhấn chìm một ngôi làng ở Trung Quốc, cuốn trôi nhiều phương tiện.

Ngày 11/7 vừa qua, một trận lũ quét kinh hoàng đã bất ngờ ập đến một ngôi thuộc thành phố Changde, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, khiến nhiều người dân hoảng sợ, gây thiệt hại về tài sản.

Theo ghi nhận từ đoạn video do camera giám sát và các clip của người dân quay tại hiện trường, nước lũ chảy cực nhanh, tràn vào khu dân cư, chỉ trong vài giây đã nhấn chìm toàn bộ khu vực đường phố, biến nơi đây thành một biển nước mênh mông. Lực nước chảy xiết mạnh đến mức cuốn trôi cả những chiếc ô tô đang đậu trên đường, khiến chúng va đập mạnh vào trụ cầu và làm hư hỏng nghiêm trọng.

Trước tình hình nguy hiểm, người dân địa phương đã nhanh chóng di dời đến nơi an toàn để tránh nguy hiểm. Các đội cứu hộ cũng được huy động đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ công tác cứu trợ.

Lũ quét cuốn trôi nhiều phương tiện ở Trung Quốc.

May mắn thay, không có trường hợp thiệt hại về người mạng nào được ghi nhận trong sự việc này. Tuy nhiên, lũ quét đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, nhiều nhà cửa và phương tiện bị hư hỏng.

Hiện tại, các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực dọn dẹp bùn đất, khôi phục giao thông và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lũ quét gây ra.

Sự việc trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ của lũ quét, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác phòng chống lũ lụt, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác của người dân để hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn