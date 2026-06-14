Lòng trứng màu cam đậm hay vàng nhạt nhiều dinh dưỡng hơn?

Trứng là thực phẩm quen thuộc xuất hiện trong hầu hết bữa ăn của các gia đình Việt. Khi đập trứng ra bát, nhiều người thường chú ý đến màu sắc của lòng đỏ và cho rằng lòng đỏ càng đậm màu thì quả trứng càng bổ dưỡng. Tuy nhiên, nhận định này liệu có hoàn toàn chính xác?



Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết màu sắc của lòng đỏ trứng có liên quan đến chế độ ăn của gà, nhưng không phải là yếu tố quyết định toàn bộ giá trị dinh dưỡng của quả trứng.



Điều gì quyết định màu sắc của lòng đỏ trứng?

Màu sắc của lòng đỏ trứng có thể dao động từ vàng nhạt, vàng tươi đến cam đậm. Sự khác biệt này chủ yếu xuất phát từ lượng sắc tố tự nhiên có trong thức ăn mà gà tiêu thụ hàng ngày.



Các sắc tố này thuộc nhóm carotenoid - hợp chất có nhiều trong ngô, cỏ linh lăng, bí đỏ, cà rốt, rau xanh và nhiều loại thực vật khác. Khi gà ăn những thực phẩm giàu carotenoid, các sắc tố sẽ được hấp thụ vào cơ thể rồi tích tụ trong lòng đỏ trứng, khiến màu sắc trở nên đậm hơn.



Ngược lại, nếu khẩu phần ăn chứa ít carotenoid, lòng đỏ thường có màu vàng nhạt hơn. Vì vậy, màu sắc lòng đỏ phản ánh khá rõ loại thức ăn mà gà được nuôi dưỡng, chứ không đơn thuần là dấu hiệu của chất lượng hay độ tươi của trứng.



Ngoài thức ăn, một số yếu tố khác như giống gà, tuổi của gà mái, môi trường chăn nuôi và điều kiện chăm sóc cũng có thể ảnh hưởng đến màu sắc lòng đỏ.



Lòng đỏ đậm màu có đồng nghĩa với nhiều dinh dưỡng hơn?



Đây là quan niệm khá phổ biến nhưng chưa hoàn toàn chính xác.



Theo các chuyên gia, một quả trứng có lòng đỏ màu cam đậm không nhất thiết chứa nhiều protein hơn hay giàu vitamin hơn so với quả trứng có lòng đỏ vàng nhạt. Thành phần dinh dưỡng chính của trứng như protein, chất béo, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B12, sắt, kẽm hay choline thường không thay đổi quá lớn chỉ vì sự khác biệt về màu sắc.



Nói cách khác, hai quả trứng có màu lòng đỏ khác nhau vẫn có thể cung cấp lượng dinh dưỡng tương đương cho cơ thể.



Giá trị dinh dưỡng của trứng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giống gia cầm, chất lượng thức ăn tổng thể, điều kiện nuôi dưỡng, sức khỏe vật nuôi và quy trình bảo quản sau thu hoạch.



Do đó, việc đánh giá trứng bổ hay không chỉ dựa trên màu sắc lòng đỏ là cách nhìn chưa đầy đủ.

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Điểm cộng của lòng đỏ đậm màu



Mặc dù không phản ánh toàn bộ chất lượng dinh dưỡng, lòng đỏ đậm màu thường chứa hàm lượng carotenoid cao hơn.



Đây là nhóm chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là lutein và zeaxanthin. Hai hợp chất này được biết đến với vai trò hỗ trợ thị lực, giúp bảo vệ võng mạc trước tác động của ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử.



Nhiều nghiên cứu cho thấy lutein và zeaxanthin còn góp phần làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực ở người lớn tuổi.



Nhờ vậy, những quả trứng có lòng đỏ màu cam đậm có thể mang lại lợi ích bổ sung về mặt chống oxy hóa, dù sự khác biệt không quá lớn để tạo nên khoảng cách đáng kể về giá trị dinh dưỡng tổng thể.



Có nên ưu tiên chọn trứng lòng đỏ đậm?

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng người tiêu dùng không nên quá chú trọng đến màu sắc lòng đỏ khi mua trứng.



Điều quan trọng hơn là lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất theo quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và được bảo quản đúng cách.



Một quả trứng sạch, tươi, được kiểm soát chất lượng tốt sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn so với việc chỉ quan tâm đến màu vàng hay màu cam của lòng đỏ.



Ngoài ra, người tiêu dùng cũng nên chú ý đến hạn sử dụng, tình trạng vỏ trứng và điều kiện bảo quản. Trứng nên được giữ ở nhiệt độ phù hợp để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn và duy trì chất lượng dinh dưỡng.



Ăn trứng thế nào để tận dụng tối đa lợi ích?



Trứng là nguồn thực phẩm giàu protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần. Bên cạnh đó, trứng còn cung cấp choline - dưỡng chất quan trọng cho hoạt động của não bộ và hệ thần kinh.



Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của trứng, các chuyên gia khuyến nghị nên kết hợp trứng với chế độ ăn đa dạng, nhiều rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Đồng thời, ưu tiên các phương pháp chế biến lành mạnh như luộc, hấp hoặc áp chảo ít dầu thay vì chiên ngập dầu.



Có thể thấy, màu sắc lòng đỏ trứng chủ yếu phản ánh chế độ ăn của gà hơn là chất lượng dinh dưỡng tổng thể của quả trứng. Lòng đỏ đậm màu có thể chứa nhiều carotenoid hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc quả trứng bổ dưỡng vượt trội. Khi lựa chọn thực phẩm, người tiêu dùng nên quan tâm đến nguồn gốc, độ an toàn và chất lượng sản phẩm thay vì chỉ dựa vào màu sắc của lòng đỏ.

Tác giả: Mai Ngọc (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn