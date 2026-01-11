Lòng hồ Bản Vẽ ngập rác, học sinh nhiều bản chật vật đường đến trường

Mặt hồ Bản Vẽ thành bãi rác nổi khổng lồ khiến việc đi lại của người dân bằng đường thủy hết sức khó khăn

Ông La Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông cho biết, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ giữa năm 2025, lòng hồ Bản Vẽ qua địa bàn xã ngập nhiều rác gỗ, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường thủy qua địa bàn xã.

Cán bộ, giáo viên và nhân dân trên địa bàn xã Hữu Khuông tiến hành dọn rác chiều 11/1

Trước thực trạng gỗ rác phủ kín lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, chiều ngày 11/1/2025, 146 cán bộ, người dân và thầy cô giáo xã Hữu Khuông đã tranh thủ ngày Chủ nhật tham gia dọn rác, khơi thông dòng chảy phục vụ việc đi lại, đưa đón con em học sinh đến trường.

Theo Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông, việc rác thải gỗ ngập lòng hồ thủy điện Bản Vẽ đã diễn ra trong nhiều tháng qua, gây ách tắc giao thông bằng đường thủy của người dân, giáo viên và học sinh trên địa bàn. Điều này khiến học sinh, giáo viên nhiều bản trên địa bàn phải đi bộ quãng đường xa hơn 4km để đến với bến đò mới tới trường.

Lượng rác quá lớn nên việc dọn rác chỉ là giải pháp tạm thời để giải quyết việc đi lại của người dân

Theo ghi nhận của phóng viên, rác gỗ ngập lòng hồ Bản Vẽ không chỉ xảy ra ở xã Hữu Khuông mà còn kéo dài hàng cây số qua địa bàn xã Nhôn Mai, đến nay vẫn chưa được thu gom, xử lý, gây khó khăn trong việc đi lại bằng đường thủy của người dân trên địa bàn.

Hữu Khuông là một xã nằm biệt lập giữa lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Tuy đã có đường giao thông từ Quốc lộ 16 vào trung tâm xã, nhưng việc di chuyển, đi lại đến các bản phần lớn phụ thuộc đường thủy. Do vậy, thực trạng rác gỗ phủ kín lòng hồ thủy điện Bản Vẽ qua địa bàn sau mỗi mùa mưa lũ đến nay vẫn là nan giải với chính quyền địa phương.

Theo ông Lô Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Khuông, việc xử lý rác gỗ trên lòng hồ Bản Vẽ hiện tại chỉ là giải pháp tạm thời để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn. Về lâu dài, đó là trách nhiệm của đơn vị quản lý lòng hồ, cụ thể là thủy điện Bản Vẽ.

