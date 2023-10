Lời ruột gan của người vợ ung thư thay bị cáo gửi đến gia đình bị hại

Phiên toà xét xử Phạm Văn Mạnh, SN 1983, trú tại xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về tội Giết người diễn ra trong một ngày mưa tầm tã. Chị N.T.H., 41 tuổi, vợ của bị cáo mang theo những đứa con nhỏ xuống tham dự phiên toà, với mong muốn cha con Mạnh đoàn tụ sau mấy tháng xa cách. Phiên toà xét xử chật kín người tham dự, họ là người thân của hai bên gia đình bị cáo, bị hại và chủ yếu là người dân trong xóm.

Chị H. nhìn thấy chồng sau bao ngày xa cách thì khóc nghẹn. Chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân mà Mạnh đã tước đi mạng sống của ông B.V.C., SN 1967, trú cùng xóm. Hành vi của Mạnh không những khiến gia đình bị hại mất đi trụ cột mà khiến cho vợ con mình rơi vào cảnh bĩ cực.

Trong quá trình khai về hành vi phạm tội của mình, đôi mắt của bị cáo đỏ hoe. Có lẽ giờ đây, Mạnh mới thấm thía cho cái giá mà mình phải trả khi tước đi mạng sống của người đàn ông cùng xóm.

Bị cáo Mạnh thành khẩn khai nhận hành phạm tội của mình.

Theo đó, vào chiều 7/4, Mạnh và ông C. đi đến nhà một người trong xóm dự đám cưới. Đến khoảng 19h cùng ngày, sau khi ăn uống xong, ông C. nói Mạnh trải chiếu để anh em đánh bài tý thì hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, ông C. đi ra bàn nói chuyện điện thoại. Mạnh ra sau giếng của chủ nhà, lấy một con dao nhọn giấu trong áo rồi đi tìm ông C. Hai bên tiếp tục cãi vã, Mạnh rút dao đâm liên tiếp vào người ông C. Nạn nhân bị đâm, vùng dậy bỏ chạy, Mạnh đuổi theo đâm trúng lưng.

Lúc này, chị H., vợ Mạnh và một người hàng xóm chạy theo can ngăn Mạnh nhưng không được. Khi Mạnh đang tiếp tục đâm nạn nhân thì chị H. lao đến ôm chồng khiến 2 người bị ngã. Mặc cho vợ can ngăn, Mạnh tiếp tục đứng dậy tấn công ông C. Chị H. liều giữ được tay cầm dao của chồng, lúc này người hàng xóm cũng kịp chạy tới tước hung khí của Mạnh. Ông C. sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viên nhưng do đa vết thương, trong đó có vết đâm gây thủng tim.

Đứng trước bục khai báo, Mạnh vịn chặt vào bàn khi nói về lý do phạm tội của mình. Mạnh cho biết không đồng ý trải chiếu đánh bài vì sợ đám cưới mất vui. Lúc này rượu đã ngấm vào người bị cáo mới hành động như vậy. Những ngày tháng ở trong trại tạm giam, bị cáo đã thấm thía được hành vi mình gây ra. Bị cáo đã gây ra nỗi đau lớn cho gia đình bị hại, khiến vợ con phải khổ. Hơn thế nữa, Mạnh đã khiến đám cưới của hàng xóm thành ngày buồn. Tại phiên toà, bị cáo đã gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, đồng thời xin HĐXX giảm nhẹ án để có cơ hội trở về cùng vợ nuôi con.

Theo người thân của bị cáo Mạnh, chị H. mắc bệnh ung thư giai đoạn 3, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Kể từ ngày chồng gây ra án mạng, mặc dù dang mang trọng bệnh nhưng người phụ nữ này vẫn chạy vạy vay 40 triệu đồng để gia đình bị hại lo hậu sự. Người phụ nữ này cũng chu đáo sang thắp hương và gửi lời xin lỗi đến gia đình ông C. thay chồng mình.

Ngày xét xử chị cố gắng chạy vay vay mượn 140 triệu đồng để bồi thường cho gia đình bị hại. Người phụ nữ mong muốn với số tiền này sẽ bù đắp được một phần nào đó nỗi đau của gia đình bị hại và mong muốn chồng mình sẽ thêm một tình tiết giảm nhẹ.

Tại phiên toà, HĐXX đã tạm dừng 15 phút để hai bên gia đình thoả thuận phần dân sự. Chị H. khóc nghẹn, quỳ thụp xuống trước mặt gia đình bị hại gửi lời xin lỗi đến họ. "Tôi đang mắc bệnh ung thư, một mình nuôi 3 đứa con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi còn sống ngày nào thì sẽ có trách nhiệm với gia đình bị hại...", chị H. nghẹn ngào nói.

Người vợ mắc bệnh ung thư của bị cáo hứa còn sống sẽ có trách nhiệm với gia đình bị hại.

Sự chân thành của người phụ nữ này khiến cho những người có mặt không kìm nỗi nước mắt. Chị khóc nghẹn đến nỗi dường như không thể thở được. Tiếng khóc xé lòng của vợ bị cáo khiến ai cũng phải xót xa. Kể từ ngày chồng gây án, người phụ nữ này suy sụp nhiều. Vừa phải chăm 3 đứa con nhỏ, vừa lo khoản tiền bồi thường đối với gia đình chị là quá lớn, vừa phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên người phụ nữ bệnh tật này.

Sau khi bàn bạc, hai gia đình thống nhất bồi thường với số tiền 180 triệu đồng. Chị H. đã giao số tiền 140 triệu đồng tại toà.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Mạnh 20 năm tù về tội Giết người. Buộc bị cáo phải cấp dưỡng cho mẹ bị cáo 1,5 triệu đồng/tháng.

Chồng bị tuyên mức án 20 năm tù, chị H. gục mặt xuống bàn khóc nức nở. 20 năm tù là bản án nghiêm khắc chồng chị phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Giờ đây, một mình người phụ nữ này chăm sóc 3 đứa con nhỏ và gánh trên vai mình khoản nợ khổng lồ. Không biết chị có đủ sức để gồng gánh được hết khi trong mình đang mắc căn bệnh ung thư? Câu hỏi bỏ ngỏ đó khiến cho nhiều người xót xa,...

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn