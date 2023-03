Lời khai ban đầu của đối tượng sát hại nữ kế toán

Tại cơ quan Công an, Yang Zhong Wu khai nhận: Do có mâu thuẫn với chị Lý Thị Mai (SN 1993, trú phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nên hai bên xảy ra cãi vã. Vì quá tức giận, đối tượng đã sử dụng dao cắt hoa quả đâm chị Mai nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Gây án xong, đối tượng lái xe bỏ trốn lên TP Pleiku. Khi đang mua quần áo tại một shop trên địa bàn TP Pleiku thì Yang Zhong Wu bị lực lượng chức năng phát hiện, ập vào bắt giữ. Khám xét người và hành lý đối tượng, cơ quan Công an tạm giữ gần 800 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Đối tượng Yang Zhong Wu.

Như CAND Online đã thông tin, vào khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên Công ty TNHH Vinh Nhuận phát hiện chị Lý Thị Mai là kế toán của công ty này bị sát hại trong nhà vệ sinh.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu, Giám đốc Công ty Vinh Nhuận nên đã phát thông báo truy tìm đối tượng.

Từ thông báo đó, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện chiếc xe bán tải mang BKS 61C-450.00 chở nghi phạm Yang Zhong Wu xuất hiện tại địa bàn phường Phù Đổng, TP Pleiku nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng vào lúc 21h10’ ngày 30/3.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Chí Hào

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân