"Lộc trời" xuất hiện lúc nửa đêm, dân rọi đèn bắt về bán 400.000 đồng/kg, thành đặc sản được ưa chuộng ở thành phố

Những ngày này, trên chợ mạng có nhiều địa chỉ rao bán một loài đặc sản được ví như "lộc trời", đó là con rươi. Anh Giang (quê ở Hải Phòng, bán rươi trên chợ mạng chia sẻ): "Mỗi năm có hai vụ rươi chính. Vụ mùa từ tháng 9 đến tháng 11 âm lịch và vụ chiêm từ tháng 3 đến tháng 5 âm lịch. Rươi vụ mùa nhiều hơn, con nhỏ, chắc thịt, thơm hơn. Rươi chiêm thì to, nhiều bột nhưng ít hơn và giá cũng rẻ hơn. Người sành ăn thường chỉ chờ rươi vụ mùa để thưởng thức món ngon đúng vị.

Rươi được ví như "lộc trời" vì chủ yếu có trong tự nhiên, mang về nguồn thu đáng kể cho người dân các tỉnh miền Bắc

Nếu như ngày trước, đến mùa nước nổi, người dân quê tôi mang vợt ra sông để vớt rươi mang về làm thành những món ăn dân dã thì giờ đây người ta có nhiều cách vớt rươi khác hơn như giăng lưới. Từ nửa đêm, ánh đèn pin loang loáng trên mặt nước, người dân chọn thời điểm giăng lưới đón rươi ở các đầm, rạch, nơi rươi theo dòng chui vào theo con nước mà thu hoạch".

Theo anh Giang, giá rươi tại đầm dao động từ 250.000-300.000 đồng/kg, nhưng khi được vận chuyển đi các tỉnh, giá có thể tăng cao hơn, từ 300.000-400.000 đồng/kg. Thời điểm đầu mùa hoặc cuối mùa, lượng rươi khan hiếm, giá có thể đắt hơn nhưng vẫn có nhiều người đặt mua để thưởng thức.

Rươi là một loại động vật thuộc họ rươi ngành giun đốt, thân có dạng trụ tròn gồm 55-65 đốt do đó có chiều dài cơ thể khoảng 45-65 mm. Phần sau của thân rươi sẽ hẹp dần về phía đuôi, trong khi mặt lưng thì gồ cao và có màu hồng hơi sẫm hơn.

Cận cảnh con rươi

Chúng thường sống ở vùng nước lợ, hoặc ở môi trường nước lợ đan xen nước ngọt, xuất hiện nhiều tại một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ như Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh... Đây là loài sinh vật phát triển trong điều kiện khá khắt khe, phụ thuộc lớn vào sự cân bằng tự nhiên của môi trường nước và bùn đất. Vì vậy, để rươi có thể sinh sôi, điều quan trọng nhất là phải gìn giữ môi trường sống tự nhiên, bảo vệ nguồn nước và nguồn thức ăn vốn rất đặc thù của chúng.

Khi được bắt lên khỏi môi trường tự nhiên, rươi sống nhờ lớp nhớt do chính nó tiết ra. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, chúng yếu dần rồi chết. Do đó, khi chọn mua rươi, người sành ăn thường chú ý chọn những con còn bò được, thân mập, có màu hồng nhạt, thả vào nước sẽ bơi nhanh. Ngược lại, những con rươi yếu, có màu xanh đậm hoặc ngả đen, khi chế biến sẽ khô và kém thơm ngon. Hiện nay, để gửi đi các tỉnh thành, người dân thường mang cấp đông để bảo quản được lâu hơn.

Dù vẻ ngoài có phần ghê sợ, nhưng rươi lại có thể chế biến thành vô số món ăn hấp dẫn như rươi om nồi đất, chả rươi, mắm rươi, rươi hấp, canh rươi, kho với lá gừng, nấu canh chua... Trong đó, nổi tiếng và được ưa chuộng hơn cả vẫn là món chả rươi.

Chả rươi là món ăn đặc sản được ưa chuộng khi đến mùa

Theo anh Giang, chả rươi ngon nhất khi rươi được trộn cùng thịt lợn xay, trứng gà, hành khô, thì là, lá lốt và một ít vỏ quýt băm nhỏ để dậy hương. Hỗn hợp ấy sau khi rán vàng sẽ dậy mùi thơm lừng, béo ngậy mà không ngấy. Chả rươi có thể ăn kèm cơm trắng hay bún đều ngon, đặc biệt là vào những ngày se lạnh cuối thu.

Không chỉ là món ăn đặc sản, rươi còn được xem là thực phẩm bổ dưỡng và có giá trị dược liệu. Theo nghiên cứu, trong 100g rươi chứa khoảng 11,34% chất đạm, 3,2% chất béo, cùng nhiều khoáng chất như canxi, kali, sulfua và cung cấp khoảng 92 calo. Với vị cay, mùi thơm, tính ấm, rươi được dùng trong Đông y để hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp, kích thích tiêu hóa và cải thiện chứng biếng ăn.

