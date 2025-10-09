Lộc trời 'ẩn trong bùn đất' xưa nhà nghèo ăn, nay 350.000 đồng/kg

Chạch đồng vốn là loài sống trong bùn đất ở kênh mương, đồng ruộng gắn với bữa cơm của người nghèo trước đây. Ảnh: Internet
Mùa nước nổi, các chạch bơi lội khắp đồng ruộng. Khi nước rút, chạch lẩn sâu xuống bùn ao hay kênh rạch. Ảnh: Facebook
Chạch đồng nhỏ, dài khoảng một gang tay, thân hình tròn trĩnh, đầu nhọn, toàn thân phủ lớp nhớt dày. Ảnh: Facebook
Xưa kia, chạch đồng nhiều đến mức không ai mang ra chợ bán. Như nay, chạch đồng hiếm, đa phần là chạch nuôi, giá ngoài chợ khoảng 120.000 - 150.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Trong khi đó, khô cá chạch đồng giá dao động từ 300.000 - 350.000 đồng/kg, được nhiều người tìm mua. Ảnh: Facebook
Để làm khô, người ta chọn cá chạch tươi, cạo sạch nhớt rồi ngâm muối loãng, sau đó ướp chút gia vị, ớt và phơi nắng. Ảnh: Facebook
Khô cá chạch ngon phải phơi 3 lượt nắng lớn, thịt săn lại, thơm dịu mà không bị cứng. Ảnh: Facebook
Cá chạch có thể chế biến thành nhiều món như kho nghệ vàng óng, chiên...Ảnh: Facebook
Chạch kho nghệ thịt săn chắc, thơm nức mũi được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Facebook
Độc đáo nhất là chạch một nắng chiên giòn chấm mắm me. Vị chua cay mặn ngọt của nước chấm khiến món cá chạch thêm đậm đà. Ảnh: Facebook
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn