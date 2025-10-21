Người dân xứ Nghệ đổ xô săn “lộc trời”, bỏ túi tiền triệu mỗi ngày

Theo nhiều người dân địa phương, mùa ruốc biển năm nay bắt đầu từ tháng 10 năm nay đến khoảng tháng 3 năm sau. Con ruốc biển là một trong những đặc sản quý giá của biển cả, được nhiều người yêu thích bởi hương vị đậm đà và giá trị dinh dưỡng cao. Vì dễ hấp thu nên đây là loại thực phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Người ốm, bà bầu và đặc biệt là trẻ em được khuyến khích ăn ruốc vì hàm lượng dinh dưỡng cao và lành.