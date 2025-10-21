Người dân xứ Nghệ đổ xô săn “lộc trời”, bỏ túi tiền triệu mỗi ngày

Theo ghi nhận, những ngày này, người dân vùng biển như: Phường Cửa Lò, Xã Hải Châu,… ở Nghệ An đang đổ xô ra săn ruốc ở biển. Ruốc, hay còn gọi là moi, tép, loại hải sản thân mềm, thường xuất hiện nhiều khi biển động hoặc thời tiết oi bức. Khi sóng lớn, ruốc theo dòng nước vào gần bờ. Người dân nơi đây thường gọi ruốc biển là lộc trời ban.
Người dân phấn khởi khi thu hoạch được nhiều tạ ruốc biển sau thời gian dài ra khơi khai thác. Họ cho biết, việc khai thác ruốc ở vùng biển gần bờ nên cũng có nhiều thuận lợi và ít rủi ro hơn so với khai thác các loại hải sản khác.
Đồng thời, ruốc cũng dễ tiêu thụ bởi mỗi khi bè mảng vào đến bờ là thương lái đã chờ sẵn để mua.
Anh Đinh Văn Đương, 40 tuổi, trú tại xã Hải Châu chia sẻ, từ 4h sáng, hai vợ chồng chuẩn bị đồ nghề để ra khơi. Bè đánh bắt cách bờ tầm khoảng 6 – 8km.
“Chúng tôi phải chọn đúng vùng ruốc biển nhiều, đúng thời điểm thả và kéo lưới lên. Chuyến này chúng tôi thu hoạch được khoảng 4 tạ ruốc đưa về bán cho thương lái. Nếu thương lái không thu mua hết, gia đình sẽ mang ruốc về phơi để bán dần”, anh Đương cho biết thêm.
Thông thường, mỗi ngày ngư dân có thu nhập từ 1-2 triệu đồng, sau khi đã trừ chi phí. Trung bình ruốc tươi bán tại chỗ thương lái sẽ thu mua giá khoảng 15.000 – 20.000đồng/kg.
Cứ vào mỗi sáng sớm khi thuyền, bè cập bờ cũng là lúc bà con ngư dân tất bật phân loại ruốc, rồi bán lại ngay cho thương lái đã chờ mua. Ruốc về đến đâu bán hết đến đó, do vậy khi các thuyền ruốc cập bờ, họ tranh thủ phân loại, nhặt rác và đá, sạn lẫn trong ruốc để ruốc được tươi trước khi cân bán.
“Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi ngày vợ chồng có thể ra khơi 2 - 3 chuyến, bữa nhiều thì được 4 - 5 tạ ruốc. Mặc dù, công việc khá nặng nhọc nhưng người dân ai cũng vui vì thu hoạch được nhiều ruốc”, chị Nguyễn Thị Nhung, trú tại xã Hải Châu cho biết.
Nếu thương lái thu mua không hết, người dân đưa ruốc về phơi để bán dần. Trung bình mỗi tạ ruốc tươi sau khi phơi sẽ được khoảng 2 yến khô, giá bán dao động từ 600.000 - 700.000 đồng/yến.
Theo nhiều người dân địa phương, mùa ruốc biển năm nay bắt đầu từ tháng 10 năm nay đến khoảng tháng 3 năm sau. Con ruốc biển là một trong những đặc sản quý giá của biển cả, được nhiều người yêu thích bởi hương vị đậm đà và giá trị dinh dưỡng cao. Vì dễ hấp thu nên đây là loại thực phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Người ốm, bà bầu và đặc biệt là trẻ em được khuyến khích ăn ruốc vì hàm lượng dinh dưỡng cao và lành.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn