Loạt xe mới dự kiến ra mắt tháng 11: Loạt ô tô tiền tỷ, có mẫu chạy được 100km không cần xăng, và 3 mẫu xe máy quen thuộc của Honda

Subaru Việt Nam đã gửi thư mời truyền thông tham dự hành trình lái thử Forester 2025 vào ngày 12 - 13/11, qua đó gần như xác nhận mẫu SUV hạng C này sẽ ra mắt trong tháng 11.

Nếu đúng lộ trình, Việt Nam sẽ là thị trường thứ 4 ở Đông Nam Á đón Subaru Forester 2025, sau Indonesia (tháng 7), Thái Lan (tháng 10) và Malaysia (tháng 10). Mức giá quy đổi tại hai nước lần lượt là khoảng 1,177 tỷ, 1,8 tỷ đồng và 1,388 tỷ đồng.

Subaru Forester 2025 đã ra mắt thị trường Thái Lan. Ảnh: Autolife Thailand, Headlight Magazine

Theo thông tin từ đại lý, Subaru Forester 2025 nhập khẩu nguyên chiếc, dự kiến chỉ còn 2 phiên bản thay vì 3 như hiện nay. Giá bán sẽ tăng đáng kể, với bản tiêu chuẩn khoảng 1,3 tỷ đồng, bản cao cấp khoảng 1,5 tỷ đồng, thậm chí cao hơn cả Hyundai Santa Fe. Trong khi đó, thế hệ cũ hiện có giá từ 969 triệu đồng đến - 1,199 tỷ đồng.

Subaru Forester 2025 nhiều khả năng sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản thay vì Thái Lan, do nhà máy lắp ráp Subaru tại Thái Lan đã ngừng hoạt động. Việc chuyển nguồn nhập khẩu sang Nhật có thể là một trong những nguyên nhân khiến giá xe tăng, bởi Nhật Bản không thuộc khối ASEAN nên không được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu.

Subaru Forester 2025 tại Việt Nam được cho là sử dụng máy xăng 2.5L, không có hỗ trợ hybrid như các phiên bản tại Nhật Bản hay Bắc Mỹ. Cấu hình này tương tự phiên bản tại Indonesia, cũng nhập từ Nhật và dùng động cơ 2.5L cho công suất 180 mã lực và 241 Nm mô-men xoắn. So với thế hệ cũ đang bán tại Việt Nam (máy 2.0L, 156 mã lực, 192 Nm), Forester 2025 mạnh hơn đáng kể.

Mercedes-Benz GLE 400e được dự kiến sẽ là mẫu SUV plug-in hybrid (PHEV) đáng chú ý tại Việt Nam trong thời gian tới. Trong lễ ra mắt E-Class thế hệ mới, Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam cho biết hãng sẽ tăng cường phát triển các dòng xe thân thiện môi trường, đặc biệt là PHEV.

Mercedes-Benz GLE PHEV mới ra mắt gần đây tại Phillipines. Ảnh: Top Gear

Theo thông tin từ đại lý, GLE 400e đã có mặt tại Việt Nam và sẽ ra mắt trong tháng 11, với giá dự kiến khoảng 4,399 tỷ đồng. Mẫu xe sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 381 mã lực. Bộ pin lithium-ion hơn 30 kWh giúp xe chạy gần 100 km chỉ bằng điện, đi kèm hộp số 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4Matic tiêu chuẩn.

Sự xuất hiện của GLE 400e sẽ giúp đa dạng hóa lựa chọn PHEV cho người dùng Việt, trong bối cảnh phần lớn xe plug-in hybrid hiện nay đến từ các thương hiệu Trung Quốc.

Theo thông tin từ đại lý, Volvo XC90 2025 dự kiến sẽ ra mắt Việt Nam ngay trong tháng 11 này.

Volvo XC90 2025 tại triển lãm ô tô Bangkok. Ảnh: Workpoint Today

Trước đó, Volvo XC90 2025 đã ra mắt khu vực Đông Nam Á trong khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế Bangkok (BIMS) 2025 diễn ra hồi tháng 3. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift). Tổng thể thiết kế vẫn được giữ nguyên dáng vẻ đặc trưng, nhưng các chi tiết ngoại thất đã được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và tinh tế hơn.

Bên trong khoang nội thất, điểm thay đổi đáng chú ý nhất của Volvo XC90 facelift là màn hình giải trí trung tâm được nâng kích thước từ 9 inch lên 11,9inch. Ngoài ra, cửa gió điều hòa cũng được thiết kế lại với các nan dọc, đồng bộ với phong cách lưới tản nhiệt bên ngoài.

Về vận hành, Volvo XC90 trưng bày tại BIMS 2025 sử dụng động cơ T8. Hệ truyền động gồm động cơ xăng 2.0L tăng áp cho công suất 306 mã lực kết hợp mô-tơ điện 143 mã lực, tạo tổng công suất 455 mã lực và 710 Nm mô-men xoắn. Xe có thể di chuyển khoảng 70 km bằng chế độ thuần điện, theo công bố của hãng.

Ngày 4/11, Honda Việt Nam sẽ tổ chức lễ ra mắt ba mẫu xe máy mới tại TP.HCM. Thông tin này đã được xác nhận qua thư mời truyền thông và các kênh mạng xã hội chính thức của hãng. Tuy nhiên, chi tiết về từng mẫu xe vẫn được giữ kín.

Trong ba mẫu xe sắp ra mắt, Honda Air Blade thế hệ mới được xem gần như chắc chắn sẽ góp mặt. Cơ sở cho nhận định này đến từ hình ảnh hé lộ do Honda đăng tải, cho thấy một mẫu xe tay ga mới "bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc", kèm hai chữ cái "AB" được nhấn mạnh - trùng với tên viết tắt của Air Blade.

Khả năng cao Việt Nam sắp đón nhận Honda Air Blade mới. Ảnh: Honda Việt Nam

Mẫu xe thứ hai được dự đoán là Honda SH 125/150i thế hệ mới hoặc bản nâng cấp. Dù Honda chưa đưa ra bất kỳ thông tin hé lộ nào, thời điểm ra mắt ngày 4/11 lại trùng với ngày báo chí của triển lãm mô tô EICMA 2025 - sự kiện lớn nhất năm trong ngành xe hai bánh. Trước đó, vào năm 2019, Honda cũng từng giới thiệu các dòng SH phân khối nhỏ tại Việt Nam đúng dịp EICMA, cho thấy khả năng lịch sử hoàn toàn có thể lặp lại.

Một mẫu xe khác thực tế đã có thông cáo báo chí song chưa có lễ ra mắt chính thức là Honda Future 125 FI 2026. Hiện diện của mẫu xe này sẽ mang tính chất "mục sở thị" thực tế hơn là các thông số và giá bán như những mẫu xe khác.

Bên cạnh đó, cũng có thông tin cho rằng sự kiện 4/11 sẽ là màn ra mắt của hai mẫu xe phân khối lớn là Honda CL300 E-Clutch và Rebel 300 E-Clutch, chứ không chỉ là những mẫu phổ thông.

