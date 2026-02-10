Loạt xe giảm giá cả trăm triệu đồng cận Tết: Có mẫu phổ thông giảm tới gần 300 triệu, nhảy xuống cạnh tranh cả xe phân khúc dưới

Cận Tết nguyên đán thường là giai đoạn nhu cầu mua ô tô tăng cao, trở thành động lực để các hãng và đại lý đẩy mạnh ưu đãi, giảm giá nhằm kích cầu, giải phóng hàng tồn và chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết. Đáng chú ý, ở ngay phân khúc phổ thông, một số mẫu xe cá biệt ghi nhận mức giảm sâu tới hàng trăm triệu đồng.

Hyundai

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) tiếp tục triển khai chương trình bán hàng với nhiều chính sách hỗ trợ đáng kể dành cho các mẫu xe chủ lực.

Hyundai Santa Fe và Palisade được nhiều đại lý ưu đãi mạnh cận Tết, mức giảm cao nhất lần lượt khoảng 220 triệu và 200 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Trong số này, đáng chú ý Santa Fe nhận được mức hỗ trợ lên tới 220 triệu đồng, còn Palisade có mức ưu đãi tối đa khoảng 200 triệu đồng.

Mức giảm cụ thể sẽ tùy thuộc vào phiên bản và chính sách của từng đại lý. Chẳng hạn, tại một số đại lý phía Bắc, Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2025 được điều chỉnh giá bán với mức giảm từ 100 - 170 triệu đồng so với niêm yết. Với Palisade, nhiều đại lý cho biết lượng xe tồn không còn nhiều, đi kèm mức hỗ trợ phổ biến khoảng 190 - 200 triệu đồng.

MG

Một số đại lý MG tại Hà Nội đang triển khai ưu đãi mạnh cho mẫu xe điện MG4, kéo giá bán thực tế xuống thấp hơn đáng kể so với thời điểm ra mắt. Cụ thể, phiên bản MG4 Lux được giảm tới 328 triệu đồng, từ 948 triệu xuống khoảng 620 triệu đồng; theo tư vấn bán hàng, đây là chiếc cuối cùng còn tại đại lý. Phiên bản MG4 Del hiện được cho là đã hết xe từ lâu.

MG4 và MG RX5 được nhiều đại lý giảm sâu hàng trăm triệu đồng để xả kho trước Tết, kéo giá bán thực tế xuống mức thấp hiếm thấy trong phân khúc. Ảnh: MG

Khảo sát tại các đại lý khác cho thấy mức giảm của MG4 Lux dao động khoảng 298 - 318 triệu đồng, nhưng số lượng xe tồn kho không nhiều, chỉ còn rải rác. Ngoài ưu đãi giá, khách mua xe giai đoạn này còn được tặng bộ sạc treo tường 7kW, bảo hiểm thân vỏ và một số phụ kiện.

Bên canh đó, một số đại lý miền Bắc đang giảm trực tiếp tới 244 triệu đồng cho phiên bản LUX của mẫu MG RX5 sản xuất năm 2024, đưa giá bán thực tế xuống khoảng 585 triệu đồng. Theo tư vấn viên, đây là xe tồn kho đang được đẩy mạnh xả hàng trước Tết Nguyên đán.

So với giá niêm yết 829 triệu đồng, mức giảm sâu giúp MG RX5 trở thành một trong những mẫu SUV cỡ C có giá tiếp cận thấp nhất thị trường hiện nay. Tuy nhiên, ưu đãi chủ yếu mang tính xả kho, số lượng xe không nhiều và thường đi kèm điều kiện nhận xe sớm hoặc giới hạn màu sắc, cấu hình.

Sau khi giảm còn khoảng 580 - 590 triệu đồng, MG RX5 rơi xuống vùng giá của nhiều mẫu SUV đô thị cỡ B như Mitsubishi Xforce (599 - 680 triệu đồng), Kia Seltos (599 - 724 triệu đồng) và Toyota Yaris Cross (725 - 838 triệu đồng). Trong khi đó, các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V vẫn có giá thực tế phổ biến từ khoảng 700 triệu đồng trở lên, ngay cả khi đã áp dụng khuyến mãi.

Subaru

Trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán và suốt tháng 2, Subaru triển khai chương trình giảm giá mạnh cho hai dòng xe chủ lực là Forester (VIN 2024) và Crosstrek (VIN 2025), thông qua hỗ trợ lệ phí trước bạ, phí đăng ký cùng các gói quà tặng đi kèm. Riêng Forester thuộc thế hệ cũ, nhập khẩu Thái Lan, trong khi thế hệ mới nhất đã chuyển sang nhập Nhật Bản.

Subaru Forester VIN 2024 được nhiều đại lý giảm gần 300 triệu đồng để xả kho trước Tết, đưa giá thực tế xuống khoảng 800 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, Forester đời cũ đang được xả kho với mức giảm gần 300 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống khoảng 800 triệu đồng. Ngoài ưu đãi tiền mặt, nhiều đại lý còn tặng kèm phụ kiện hoặc bảo hiểm vật chất, thân vỏ để kích cầu. Tuy nhiên, ssố lượng Forester bản cũ hiện không còn nhiều, mức giảm sâu chủ yếu do năm sản xuất đã lùi.

Suzuki

Tương tự nhiều hãng xe khác, Suzuki triển khai ưu đãi cho hàng loạt mẫu xe của mình. Trong đó, mức ưu đãi dành cho Suzuki Jimny là cao nhất, tổng giá trị tới 95 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và Gói bảo dưỡng xe lên đến 3,5 năm.

Suzuki Jimny được ưu đãi tổng giá trị tới 95 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống ngang nhiều xe đã qua sử dụng trên thị trường. Ảnh: Đại lý

Như vậy, từ một mẫu xe chơi, Suzuki Jimny nay đã có giá thực tế xuống khoảng 700 triệu đồng, đọ giá với cả những chiếc đang được giao dịch trên thị trường xe đã qua sử dụng vốn được rao với mức tương tự hoặc thấp hơn một chút không đáng kể.

Toyota

Nếu những mẫu xe giảm cả trăm triệu trên đều là chương trình khuyến mãi thì với trường hợp của Toyota Alphard lại khá đặc biệt khi áp dụng cho giá niêm yết. Điều này đồng nghĩa với việc người mua Alphard không chỉ được mua với giá "mềm" hơn mà cả chi phí đăng ký xe cũng dễ chịu hơn.

Cụ thể, Toyota Alphard được giảm tới 200 triệu đồng, đưa giá từ 4,615 tỷ đồng nay chỉ còn 4,415 tỷ đồng. Khách hàng chọn màu trắng ngọc trai và nâu ánh vàng sẽ phải trả thêm 20 triệu đồng.

Toyota Alphard giảm trực tiếp 200 triệu đồng vào giá niêm yết, còn từ 4,415 tỷ đồng nhờ chính sách thuế mới với xe hybrid tự sạc. Ảnh: Đại lý

Việc giảm giá niêm yết này nằm trong chương trình điều chỉnh giá của hãng dựa trên chính sách mới từ Chính phủ. Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025, từ năm 2026, ô tô hybrid tự sạc (HEV) tại Việt Nam sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại.

Volkswagen

Các đại lý Volkswagen đang chào bán Teramont với mức giảm hơn 200 triệu đồng, nhằm xả kho, chuẩn bị đón phiên bản mới Teramont Pro dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 3. Cụ thể, bản Teramont Base được giảm 210 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống 1,788 tỷ đồng, trong khi bản Limited Edition giảm 200 triệu đồng, còn 1,938 tỷ đồng.

Volkswagen Teramont thuộc phân khúc SUV full-size, cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Palisade và Ford Explorer. Ảnh: Đại lý

Bên cạnh đó, Volkswagen Viloran Luxury sản xuất năm 2024 cũng đang được giảm 100 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống 2,188 tỷ đồng, song số lượng xe không nhiều.

Với mặt bằng ưu đãi hiện tại, tháng 2/2026 được xem là thời điểm thuận lợi để mua ô tô trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, mức khuyến mại cao thường có một số đánh đổi, chẳng hạn năm sản xuất cũ có thể khiến xe không được giá khi bán lại.

