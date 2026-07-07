Loạt ngành nhận học bổng 37-55 triệu/năm

Hiện, Việt Nam có hơn 770.000 người học thuộc khối ngành STEM, chiếm tỷ lệ 29% tổng số sinh viên. Ảnh: Đinh Hà.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 179/2026 hỗ trợ học bổng cho sinh viên, học sinh viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ theo học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Đối với sinh viên, tùy nhóm ngành, người học được hỗ trợ 3,7-5,5 triệu đồng một tháng, nếu đáp ứng một số điều kiện. Thời gian hưởng hỗ trợ tối đa bằng thời gian đào tạo chuẩn của chương trình học, thường là 4 năm với cử nhân hoặc 5 năm với kỹ sư.

Việc xét cấp học bổng được thực hiện dựa trên những tiêu chuẩn về năng lực học tập và thành tích tuyển sinh đầu vào. Có ba nhóm đối tượng chính được thụ hưởng chính sách học bổng như sau:

Nhóm thứ nhất là những thí sinh trúng tuyển vào các chương trình đào tạo tài năng thuộc danh mục được Bộ GD&ĐT phê duyệt.

Nhóm thứ hai dành cho sinh viên trúng tuyển các chương trình đào tạo cử nhân hoặc kỹ sư về lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

Nhóm thứ ba bao gồm sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét duyệt;

Tổng điểm môn Toán và hai trong các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học và Tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 22,5/30 điểm và thuộc nhóm 30% thí sinh đạt điểm trúng tuyển cao nhất cùng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc.

Theo thông báo của Đại học Bách khoa Hà Nội, sinh viên 55 chương trình đào tạo của trường sẽ được nhận học bổng theo nghị định này.

Cụ thể, mức 5,5 triệu đồng/tháng áp dụng với sinh viên đủ điều kiện ở 7 chương trình thạc sĩ tích hợp cử nhân tài năng, gồm: Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu - Trí tuệ nhân tạo), Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật cơ điện tử (Hệ thống cơ điện tử thông minh và robot), Kỹ thuật cơ khí (định hướng Smart manufacturing - gia công thông minh), Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật hóa học.

Mức 4,2 triệu đồng dành cho sinh viên 3 chương trình về vi mạch bán dẫn, gồm ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) và chương trình kỹ sư chuyên sâu Thiết kế vi mạch.

Mức 3,7 triệu đồng/tháng áp dụng cho các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, với 45 ngành sau:

Trong khi đó, sinh viên nhập học vào 27 chương trình đào tạo của trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng có cơ hội nhận các mức học bổng nói trên nếu đủ điều kiện. Các chương trình cụ thể như sau:

Còn tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 10 chương trình được nhận hỗ trợ tài chính gồm Kỹ thuật Cơ khí động lực, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Công nghệ sinh học, An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Công nghệ kỹ thuật máy tính.

Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng công bố 6 chương trình thuộc danh mục cấp học bổng, gồm Kỹ sư tài năng Tự động hóa và Tin học, Tự động hóa và Tin học, Tin học và Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin ứng dụng, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics, Phân tích dữ liệu kinh doanh.

Tại trường Đại học Mỏ - Địa chất, 35/53 ngành đào tạo của nhà trường thuộc diện được cấp học bổng theo Nghị định 179. Cụ thể như sau:

Nghị định 179 là bước đi chiến lược của Nhà nước nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng tỷ lệ người học STEM từ 29% (hiện nay) lên 35% vào năm 2030, với quy mô cấp học bổng lên tới 30.000 người học mỗi năm và tổng kinh phí 1.300 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sinh viên tiếp tục được hưởng học bổng khi không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét cấp học bổng; đồng thời kết quả học tập trung bình tích lũy của các năm học liền trước đạt loại khá trở lên, tích lũy tối thiểu 24 tín chỉ sau năm học đầu tiên. Các năm tiếp theo, yêu cầu này tăng lên mức 28 tín chỉ cho mỗi năm học.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn