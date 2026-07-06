Lớp học ven biển có nhiều điểm 10 Toán

Lớp 12A6 có 36 học sinh, điểm Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của lớp này trong khoảng 7-10, điểm trung bình đạt 8,8. Thầy Hoàng Quốc Quyết, Hiệu trưởng, cho biết đây là lớp học có thành tích tốt nhất ở trường từ trước đến nay.

Điểm đặc biệt là học sinh lớp 12A6 chủ yếu là con em ngư dân, nông dân ở các xã vùng bãi ngang ven biển Yên Hòa, Thiên Cầm (trước đây thuộc huyện Cẩm Xuyên). Nhiều em có gia cảnh khó khăn, bố mẹ gần như không có điều kiện cho đi học thêm bên ngoài, hoàn toàn dựa vào các giờ lên lớp và sự kèm cặp của giáo viên bộ môn.

Theo thầy Quyết, điểm đầu vào của khóa học sinh này năm 2023 là 18,25 (tổng 3 môn Toán, Văn, Anh hệ số 1 và điểm ưu tiên). Năm đó, trường THPT chuyên Hà Tĩnh tuyển sinh riêng, trường THPT Phan Đình Phùng có điểm chuẩn cao nhất hệ đại trà - 23,75 điểm, 35 trường còn lại trong khoảng 15-20. Điểm chuẩn trường THPT Nguyễn Đình Liễn ở mức 18,25, thuộc nhóm khá.

"Những em được chọn vào lớp này đều có điểm thi lớp 10 môn Toán từ 8 trở lên", ông Quyết nói. Ba năm qua, lớp có 27 lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, từ giải khuyến khích đến giải nhất.

Tập thể lớp 12A6, trường THPT Nguyễn Đình Liễn. Ảnh: Thầy Hoàng Quốc Quyết

Cô Hà Thị Tường, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, cho biết năm lớp 10, lớp có 5 em đạt học sinh giỏi tỉnh môn Toán, thành tích tăng dần qua các năm sau. Theo học trò suốt 3 năm, cô không bất ngờ với kết quả môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo cô Tường, học sinh trong lớp ngoan, biết chia sẻ với bạn có hoàn cảnh khó khăn. Do phần lớn không học thêm, giáo viên tận dụng tối đa thời gian trên lớp, đồng thời lập nhóm trên mạng xã hội để giao bài, giải đáp thắc mắc. Buổi tối, khi học sinh nhắn tin hoặc gọi hỏi bài, cô đều hỗ trợ kịp thời.

Lớp có 33 học sinh nam, 3 nữ. Các nam sinh đăng ký nguyện vọng nhiều vào trường quân sự, bách khoa, kỹ thuật, sư phạm; nữ theo ngành kinh tế, ngân hàng. Đối chiếu điểm chuẩn những năm trước, cô Tường cho rằng tỷ lệ đỗ nguyện vọng một khá lớn.

Trường THPT Nguyễn Đình Liễn trước đây là trường bán công, thành lập năm 2004. Năm 2010, trường chuyển sang hệ công lập, đóng tại xã Yên Hòa (huyện Cẩm Xuyên cũ).

Năm học vừa qua, trường có 904 học sinh, khối 12 gồm 8 lớp với 284 học sinh.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net