Tử hình Nguyễn Thanh Cường SN 1997

Sau quá trình xét xử sơ thẩm, ngày 6/7, Tòa án nhân dân TP.HCM đã chính thức đưa ra phán quyết nghiêm khắc dành cho các bị cáo trong một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn xuyên quốc gia.

Theo báo Công an nhân dân, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất là Tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1997, quê An Giang) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo Nguyễn Đình Trúc Phương bị phạt tù chung thân; Bùi Thúy Vy 20 năm tù, tổng hợp với bản án trước buộc chấp hành 22 năm tù; Nguyễn Minh Lộc 20 năm tù, tổng hợp hình phạt thành 21 năm tù; Lê Thanh Tâm 20 năm tù. Bị cáo Phạm Văn Học bị tuyên 20 năm tù về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp với bản án trước phải chấp hành 26 năm tù.

Các bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Báo CAND.

Theo thông tin từ hồ sơ vụ án đăng tải trên báo Công an TP.HCM, ngày 30/9/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hai kiện hàng chuẩn bị xuất sang Australia cất giấu gần 1,75kg heroin và gần 2kg methamphetamine. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thanh Cường là người gửi số hàng trên theo chỉ đạo của đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch). Mở rộng điều tra, từ ngày 18 đến 20/10/2023, Công an quận Tân Phú (cũ) liên tiếp triệt phá nhiều mắt xích trong đường dây. Bùi Thúy Vy bị bắt quả tang khi cất giữ gần 300g methamphetamine để bán lại cho Phạm Văn Học và Nguyễn Minh Lộc. Khám xét nơi ở của Vy, lực lượng chức năng còn thu giữ một khẩu súng ngắn K54 cùng 8 viên đạn. Nguyễn Quốc Việt thừa nhận khẩu súng là của mình nên vụ việc được tách xử lý theo quy định. Ngày 19/10/2023, Nguyễn Đình Trúc Phương bị bắt quả tang khi đang nhận gần 2kg methamphetamine và gần 100g ketamine để giao cho người khác theo chỉ đạo của đối tượng tên “Bé Điệu”. Cùng ngày, tài xế xe công nghệ Lê Mỹ Tạo chủ động mang đến Công an giao nộp một gói hàng chứa hơn 600g ma túy sau khi nghi ngờ kiện hàng được thuê vận chuyển có dấu hiệu bất thường Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi trú ngụ của Nguyễn Thanh Cường tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ một số lượng ma túy khổng lồ lên tới hơn 37kg, bao gồm đủ chủng loại từ heroin, methamphetamine, ketamine, thuốc lắc (MDMA) cho đến các dạng ma túy pha trộn khác. Cường khai nhận được thuê nhận ma túy từ Campuchia về Việt Nam, cất giấu, đóng gói và phân phối theo chỉ đạo qua Telegram, hưởng tiền công 5–10 triệu đồng mỗi lần giao dịch. Chỉ trong hai ngày, Cường đã thực hiện 4 chuyến giao ma túy, mỗi lần từ vài trăm gam đến nhiều kg.

Tác giả: Lam Giang (t/h)