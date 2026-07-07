Sập mỏ vàng ở Sudan làm ít nhất 15 người thiệt mạng

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường một vụ sập mỏ vàng. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong vụ sập một phần mỏ vàng đã ngừng hoạt động ở miền Bắc Sudan.

Công ty Tài nguyên Khoáng sản Sudan (SMRC) ngày 6/7 cho biết các nạn nhân đã lén vào khai thác tại mỏ vàng Mohamed Tawfiq, nằm ở khu vực Wadi Halfa, gần biên giới với Ai Cập và một phần đường hầm bất ngờ sập xuống.

Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 4/2023 giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự, ngành khai thác vàng đã trở thành một trong những nguồn tài chính chủ yếu phục vụ nỗ lực chiến tranh của cả hai bên, bên cạnh sự hỗ trợ từ các đồng minh nước ngoài.

Cuộc chiến cũng đã tàn phá nền kinh tế vốn mong manh của Sudan, khiến nhiều người mất việc làm và buộc không ít người phải tìm đến hoạt động khai thác vàng bất hợp pháp dù tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Phần lớn sản lượng vàng của Sudan hiện đến từ hoạt động khai thác thủ công và quy mô nhỏ, chủ yếu diễn ra tại các khu vực khai thác không chính thức hoặc những mỏ đã bị đóng cửa.

Các mỏ này thường không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và sử dụng nhiều hóa chất độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người lao động cũng như cư dân sống ở khu vực lân cận.

Ngay cả trước khi cuộc xung đột đẩy khoảng 25 triệu người Sudan vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, ngành khai thác vàng thủ công đã tạo việc làm cho hơn 2 triệu lao động.

Sudan, quốc gia có diện tích lớn thứ 3 châu Phi, là một trong những nước sản xuất vàng hàng đầu châu lục. SMRC cho biết sản lượng vàng của nước này đạt 70 tấn trong năm ngoái, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Tuy nhiên, giới chức Sudan cho biết phần lớn số vàng khai thác được đã bị buôn lậu qua biên giới, chủ yếu qua Chad, Nam Sudan và Ai Cập, trước khi được đưa đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo Bộ trưởng Tài chính Sudan Gibril Ibrahim, trong tổng số 70 tấn vàng được khai thác năm ngoái ở nước này, chỉ khoảng 20 tấn được xuất khẩu qua các kênh chính thức./.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: vietnamplus.vn