Thầy giáo 90 tuổi dành 4 tỷ đồng lập quỹ học bổng cho trò nghèo

Trường Đại học Lạc Hồng nhận quỹ học bổng trị giá 1 tỷ đồng từ thầy Đoàn Văn Điện cách đây ba ngày. Còn quỹ học bổng ở trường Đại học Nông Lâm TP HCM (2 tỷ đồng) và xã Xuân Lộc (1 tỷ đồng), tỉnh Đăk Lăk, được thành lập hồi cuối năm 2024 và đầu 2025.

"Đây là toàn bộ tâm sức trong cuộc đời tôi. Trao được quỹ học bổng thứ 3 là tôi thấy mãn nguyện, coi như đã trả ơn hết cho người, cho đời", thầy Điện chia sẻ.

Thầy Đoàn Văn Điện cùng vợ trao quỹ học bổng 1 tỷ đồng cho ông Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng, ngày 5/5. Ảnh: LHU

PGS. TS Đoàn Văn Điện, 90 tuổi, có khoảng 40 năm làm việc tại trường Đại học Nông Lâm TP HCM, giữ chức hiệu trưởng giai đoạn 1989-1994. Sau khi nghỉ hưu, ông sáng lập Đại học Lạc Hồng và trường THCS-THPT Việt Thanh.

Thầy cho hay lập 3 quỹ học bổng là tâm nguyện từ lâu của thầy và vợ. Trường Đại học Nông Lâm TP HCM và Lạc Hồng là hai nơi gắn bó sâu sắc và dài nhất; còn xã Xuân Lộc là quê hương, cội nguồn gia đình. Ở hai trường, quỹ đều mang tên Đoàn Văn Điện, riêng học bổng ở xã Xuân Lộc được mang tên liệt sĩ Đoàn Văn Tường - anh trai thầy.

Số tiền trong quỹ sẽ được các trường, địa phương gửi tiết kiệm. Phần lãi hàng năm dành trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, xuất sắc và thưởng cho các giáo viên, giảng viên dạy giỏi, nghiên cứu giỏi.

"Cuộc đời tôi có nhiều cửa ải gian khó, sinh viên, đồng nghiệp đã tiếp sức giúp tôi vượt qua, trưởng thành. Đó là ân nhân mà tôi muốn trả ơn", hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Lạc Hồng nói.

Bên cạnh đó, thầy Điện thấy đáng mừng hơn khi quyết định này được các con, cháu ủng hộ.

Tác giả: Lệ Nguyễn

Nguồn tin: vnexpress.net