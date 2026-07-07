T&T Group - Hilton và chiến lược lan tỏa chuẩn mực quốc tế cho các đô thị ĐBSCL

Trong giai đoạn mới, Vĩnh Long cần những khu đô thị tích hợp và mô hình lưu trú đạt chuẩn để giải bài toán phát triển

Khi khoảng cách gần lại hóa bất lợi

Mỗi ngày, có hàng trăm chuyên gia, nhà tư vấn trong và ngoài nước có mặt tại Vĩnh Long để làm việc cho 13 dự án ODA, FDI đang triển khai. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong giai đoạn tới, khi địa phương vừa chứng kiến thêm 12 dự án khác được ký kết. Mặc dù vậy, tất cả chỉ có mặt tại Vĩnh Long vào ban ngày. Đa phần trong số họ đều chọn đáp xe từ TP.HCM hoặc Cần Thơ xuống đây làm việc, rồi lại quay về đúng lộ trình đó vào buổi chiều.

“Không có ai chọn nghỉ lại Vĩnh Long, bởi chúng ta không có cơ sở lưu trú nào đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ nhóm khách này”, ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long trăn trở tại một hội thảo về bất động sản Vĩnh Long gần đây.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Đặng Văn Chính

Trên thực tế, sau khi sáp nhập tỉnh, Vĩnh Long hiện là một trong những địa phương thu hút lao động mạnh mẽ. Tỷ lệ đô thị hóa của Vĩnh Long hiện chỉ khoảng 17,8%, thấp hơn đáng kể so với 28,6% của Đồng bằng sông Cửu Long và 44% của cả nước. Cùng lúc, tỷ lệ nhập cư vào Vĩnh Long lại tăng mạnh nhất vùng, trong khi tỷ lệ xuất cư giảm và thuộc nhóm thấp nhất. Điều này cho thấy nhu cầu ở lại đã có, chỉ là địa phương chưa có sản phẩm đáp ứng được nhu cầu.

Mặt khác, vị trí quá gần các khu vực kinh tế lớn lại vô tình trở thành yếu tố bất lợi. Chỉ nằm cách TP.HCM khoảng 100km và cách Cần Thơ khoảng 30km, trên lý thuyết, Vĩnh Long đang có vị trí vàng. Thế nhưng, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng ban Pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhìn nhận, lợi thế trên chỉ phát huy tác dụng nếu hạ tầng và dịch vụ tại chỗ đủ tốt. Nếu không, khoảng cách gần lại trở thành “đường thoát”, khi ai cũng lựa chọn đến làm việc trong ngày rồi về nghỉ ở nơi đã có sẵn mọi tiện ích.

Sau sáp nhập tỉnh, Vĩnh Long hiện là một trong những địa phương thu hút lao động mạnh mẽ.

Đồng quan điểm, PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia cho rằng các đô thị lớn liền kề có xu hướng "hút hết đầu tư" theo đúng nguyên lý kinh tế học - nơi nào mạnh sẽ kéo nguồn lực về phía mình.

Muốn đảo ngược nguyên lý đó, theo ông Thiên, Vĩnh Long không thể cạnh tranh bằng những gì các đô thị lớn đã có, mà phải tạo ra được các giá trị mà đối thủ không có.

Đưa ra lời giải cho vấn đề này, PGS.TS. Kiến trúc sư Trần Minh Tùng, giảng viên Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng Hà Nội, cho rằng lơi thế cạnh tranh đô thị ngày nay nằm ở khả năng “all-in-one” – tất cả trong một.

Theo ông Tùng, mô hình đô thị đang thay đổi trên toàn cầu, đặc biệt sau đại dịch Covid-19. Thay vì tách rời nơi ở, nơi làm việc và nơi giải trí thành ba không gian riêng biệt như trước, xu hướng hiện nay là gộp cả ba vào một khu đô thị tích hợp, nơi cư dân có thể sống, làm việc, mua sắm, giải trí mà không cần rời khỏi ranh giới dự án.

Ông Tùng cũng nhấn mạnh các hạ tầng kỹ thuật và xã hội như trường học, y tế, thương mại… phải được triển khai đồng bộ ngay từ đầu, chứ không thể để người mua nhà "tự đoán" con mình sẽ học ở đâu, mua sắm cho gia đình như thế nào.

Một cách tổng quan, theo các chuyên gia một dự án đủ sức thuyết phục người mua trong giai đoạn thị trường hiện nay cần đồng thời bốn yếu tố: quy hoạch đồng bộ, pháp lý minh bạch, năng lực và uy tín thực sự của chủ đầu tư, và chất lượng vận hành dịch vụ sau khi bàn giao. Chỉ cần thiếu một trong bốn yếu tố này, người mua sẽ không đủ niềm tin để quyết định "xuống tiền".

Lời giải từ mô hình “T&T x Hilton”

Cuối năm 2024, Tập đoàn T&T và Tập đoàn Hilton đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý các dự án khách sạn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ông Lâm Đỗ, Giám đốc Phát triển Tập đoàn Hilton tại Việt Nam cho biết, hai bên đã ký kết hợp tác triển khai ba dự án tại Vĩnh Long, An Giang và Sa Đéc (Đồng Tháp), trong đó Vĩnh Long là điểm khởi đầu.

Điều đáng chú ý là cách Hilton “định giá” thị trường Vĩnh Long. Ông Lâm Đỗ cho biết vị trí và các lợi thế của Vĩnh Long, trong đánh giá nội bộ của Hilton, "thậm chí có nhiều điểm còn thích hợp hơn cả Cần Thơ".

“Xét về tiềm năng cảnh quan sông nước, Vĩnh Long có thể ví như ‘Venice của Việt Nam”, ông Lâm Đỗ nhìn nhận.

Theo đại diện Hilton, Vĩnh Long có thể được ví như một Venice của Việt Nam (Ảnh: Trung tâm phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long)

Tự tin vào tiềm năng của Vĩnh Long, Hilton đã thực sự có mặt và đầu tư đúng theo logic của một thương hiệu vận hành quốc tế: tìm đến vào những thị trường còn sơ khai, nơi có thể định hình chuẩn mực ngay từ đầu, thay vì một thị trường đã bão hòa.

Cơ chế vận hành trong thỏa thuận hợp tác giữa T&T Group và Hilton cũng được ông Lâm Đỗ tóm gọn thành một chuỗi “lan tỏa chuẩn mực”.

Đầu tiên, chính quyền địa phương tin tưởng giao đất cho nhà phát triển là T&T Group. Sau đó, T&T thông qua đơn vị tư vấn quốc tế đã triển khai dự án khu đô thị đồng bộ; đưa thương hiệu vận hành quốc tế (Hilton) xây dựng khách sạn Hilton Garden Inn chuẩn quốc tế trong khu đô thị mới. Với sự có mặt của Hilton, các nhà đầu tư và chuyên gia đến khảo sát, làm việc sẽ lựa chọn ở lại.

Khi tần suất lui tới đủ dày, một phần trong số họ sẽ quyết định đầu tư hay ở lại lâu dài, thậm chí thuê lại chính những căn hộ dân cư xung quanh. Đến lượt mình, các cơ sở lưu trú khác trong vùng cũng buộc phải nâng chuẩn dịch vụ để cạnh tranh, kéo mặt bằng chung của cả thị trường đi lên.

Nói cách khác, khách sạn không chỉ là một hạng mục thương mại trong dự án, mà đóng vai trò bảo chứng cho toàn bộ khu đô thị, giống như cách một trường quốc tế có thể định vị đẳng cấp cho cả một khu dân cư ở các thành phố lớn.

Phối cảnh khách sạn Hilton Garden Inn tại Vĩnh Long

Ông Lâm Đỗ cũng cho biết Hilton đặt mục tiêu xa hơn với dự án tại Vĩnh Long, đó là dùng khu vực này làm nơi đào tạo một thế hệ nhân lực dịch vụ lưu trú đạt chuẩn quốc tế cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tận dụng lực lượng lao động tại chỗ vốn chưa được khai thác.

Đây là một phần trong tham vọng của Hilton trong chiến lược cùng T&T Group kiến tạo các khu đô thị đồng bộ gắn với chuẩn mực vận hành quốc tế trên toàn vùng.

Tại An Giang, dự án khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại – dịch vụ do T&T Group phát triển nằm ngay tại trung tâm TP. Long Xuyên (cũ) đang được định hình trở thành điểm đến biểu tượng mới. Nơi đây không chỉ tập trung hoàn thiện hạ tầng đồng bộ mà còn sở hữu tổ hợp khách sạn DoubleTree by Hilton Long Xuyên cao 20 tầng, được kỳ vọng mang đến một không gian lưu trú, giao thương và dịch vụ đẳng cấp quốc tế ngay khu vực trung tâm.

Tương tự tại Đồng Tháp, dự án Khu trung tâm dịch vụ, thương mại và nhà ở T&T Sa Đéc cũng đang được triển khai với điểm nhấn biểu tượng là công trình khách sạn quy mô 25 tầng cũng hợp tác cùng Hilton. Công trình này được kỳ vọng sẽ là tòa nhà cao nhất thành phố, trở thành biểu tượng mới cho sự thịnh vượng, sôi động của "thủ phủ hoa" Sa Đéc.

Để lời giải không dừng lại ở một dự án

Có thể nói, mô hình all-in-one kết hợp giữa T&T Group và Hilton là lời giải cho trăn trở của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long. Một khu đô thị tích hợp đủ chuẩn, có nơi ở, có khách sạn thương hiệu quốc tế, có hạ tầng dịch vụ đồng bộ được hình thành và vận hành ổn định, đủ sức giữ chân những chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế làm việc và ở lại.

Các chuyên gia nhìn nhận, để nhân rộng công thức này, bản thân địa phương cũng cần phải cung cấp những “trợ lực” thích hợp.

Một góc Vĩnh Long hôm nay

Bên cạnh đòn bẩy về chính sách, PGS.TS Nguyễn Minh Ngọc, chuyên gia đầu tư bất động sản sinh thái cũng đề xuất các địa phương nên tạo điều kiện để các nhà đầu tư lớn "khoan sâu" vào lợi thế đặc trưng, điển hình như phát triển đô thị sinh thái gắn với không gian sông nước bản địa. Sự cởi mở trong quy hoạch và đồng hành tháo gỡ pháp lý từ chính quyền sẽ là "chìa khóa" để những dự án biểu tượng thực sự được bám rễ, thay vì chỉ nằm trên giấy.

GS. Vũ Minh Giang, chuyên gia lịch sử - văn hóa, bổ sung thêm một lớp mà các mô hình all-in-one thuần công năng thường bỏ sót là bản sắc bản địa. Theo ông, lịch sử và văn hóa vùng đất Vĩnh Long, từ tầng văn hóa Óc Eo cho đến những nhân vật lịch sử gắn với vùng Long Hồ xưa hoàn toàn có thể được chuyển hóa thành sản phẩm văn hóa - du lịch cụ thể, thay vì chỉ được nhắc đến để "chiêm ngưỡng". Một khu đô thị chỉ tích hợp đầy đủ tiện ích và chiều sâu bản sắc sẽ tạo được sự gắn bó lâu dài với cư dân.

Về phần mình, ông Đặng Văn Chính nhấn mạnh, tỉnh Vĩnh Long mong muốn được đồng hành với những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và trách nhiệm xã hội; cùng nhau kiến tạo những công trình, khu đô thị và không gian sống mang dấu ấn mới, góp phần nâng cao chất lượng phát triển của địa phương.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đúng quy định, hiệu quả và bền vững”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, khách sạn Hilton Garden Inn Vĩnh Long dự kiến hoàn thành vào quý III/2027. Cùng với đó, các thành phần khác thuộc dự án đô thị của T&T cũng sẽ lần lượt ra mắt, với đầy đủ tiện ích. Đoàn chuyên gia khi đặt chân tới Vĩnh Long sẽ có thêm một lựa chọn khác ngay tại chỗ. Phần còn lại của thị trường sẽ sẵn sàng đi theo “con sóng” mà T&T Group và Hilton vừa mở ra.

Tác giả: Bùi Anh

Nguồn tin: congly.vn