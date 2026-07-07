Xét xử phúc thẩm vụ sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ): Hai cựu Thiếu tướng được hưởng án treo

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm.

Y án sơ thẩm đối với Hậu "Pháo"

Hội đồng xét xử tuyên hai cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, và Hoàng Viết Quang, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” nhưng cho hưởng án treo, sau khi hai bị cáo nộp thêm tổng 4,5 tỷ đồng, đồng thời xem xét hoàn cảnh gia đình và đánh giá tính chất hành vi "không gây nguy hiểm cao cho xã hội".

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng, chị gái Hậu "Pháo", Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, được con trai nộp thêm 5 tỷ đồng; cam kết dùng 6 bất động sản, 33 miếng vàng và 10 tài khoản ngân hàng để khắc phục hậu quả được tuyên mức án 5 năm 6 tháng, giảm 2 năm so với án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á cũng được giảm 2 năm tù, còn 6 năm 6 tháng sau khi vợ nộp 46 tỷ đồng - tương ứng toàn bộ số tiền bị xác định thu lợi bất chính.

Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm 11 năm tù với Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

Bác các nội dung kháng cáo của hơn 300 nhà đầu tư dự án

Về trách nhiệm dân sự, cấp phúc thẩm tiếp tục xác định việc bồi thường được thực hiện bằng tiền, bác quan điểm trong đơn kháng cáo của nhiều người đầu tư dự án khi họ cho rằng mình là người thứ ba ngay tình, không phải người bị hại trong vụ án.

Theo Hội đồng xét xử, bản chất giao dịch giữa Nguyễn Văn Hậu và các nhà đầu tư là trái pháp luật, bởi ngay từ đầu Hậu đã chỉ đạo nhân viên quảng bá rầm rộ dự án như thể đã đủ điều kiện pháp lý và đủ điều kiện huy động vốn, trong khi thực tế không phải vậy. Tin vào các thông tin này, khách hàng đã nộp hơn 7.000 tỷ đồng cho Phúc Sơn.

Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên các giao dịch chuyển nhượng là vô hiệu ngay từ thời điểm ký kết. Tòa cho rằng đây là vụ lừa đảo, thiệt hại do hành vi phạm tội của Hậu gây ra nên bị cáo phải bồi thường bằng tiền.

Những người đầu tư vào dự án tham gia phiên tòa.

Kháng cáo của một số bị hại đề nghị tăng nặng hình phạt với Hậu không được chấp nhận. Hội đồng xét xử nêu theo quy định, bị hại không có quyền kháng cáo theo hướng làm xấu đi tình trạng của bị cáo. Mặt khác, tổng hợp hình phạt của Hậu trong hai vụ án đã chạm mức phạt tối đa đối với án tù có thời hạn là 30 năm.

Bản án ghi nhận nỗ lực khắc phục hậu quả của Hậu trong giai đoạn chuẩn bị xét xử và suốt phiên phúc thẩm. Trước khi mở tòa, bị cáo thông qua Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thỏa thuận bồi thường cho 271 bị hại; trong thời gian xét xử tiếp tục bồi thường cho thêm 70 người.

Hội đồng xét xử buộc Hậu bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng thu được từ việc ký các hợp đồng chuyển nhượng dự án. Hiện Hậu đã bồi thường được 2.700 tỷ đồng. Số tiền còn phải tiếp tục bồi thường là hơn 4.300 tỷ đồng.

Để bảo đảm nghĩa vụ này, Hội đồng xét xử tiếp tục kê biên tài sản của Hậu gồm 2.148 bất động sản, 1.464 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Hậu và các cá nhân, công ty liên quan; một xe sang biển số "lộc phát" cùng 5 số điện thoại đuôi 999999, 888888... cho đến khi thi hành xong án.

Ngoài việc tuyên án, Hội đồng xét xử kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với khu đất sân bay Nha Trang, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, qua đó tạo điều kiện để dự án được tiếp tục triển khai, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và các bị hại.

Theo bản án, trong giai đoạn 2015-2024, các bị cáo có hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong quá trình chuyển giao khu đất sân bay Nha Trang.

Cơ quan xét xử xác định việc chuyển giao khoảng 186,2ha đất cho Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phải được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở thống nhất giữa các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các bị cáo đã làm trái quy định, bàn giao 62,89ha đất cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn không đúng trình tự, thủ tục, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Tác giả: H.N

Nguồn tin: nhandan.vn