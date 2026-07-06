Triển khai kết luận của Ban Bí thư về tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành và UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử, nhân văn dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ, phát huy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành giá trị bền vững, trách nhiệm trong đời sống xã hội.

Đồng thời tập trung cao nhất cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và giám định ADN; xác định đây là một trong những nhiệm vụ then chốt hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Bên cạnh đó, rà soát kỹ các chương trình, ưu tiên đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất các trung tâm nuôi dưỡng người có công và một số nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh dàn trải, hình thức; tập trung dành nguồn lực nhiều hơn nhằm điều chỉnh chính sách ưu đãi người có công từ ngày 01/7/2026 và định kỳ theo khả năng ngân sách nhà nước, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng người có công và thân nhân người có công; lấy kết quả chăm sóc người có công làm thước đo thực chất của hoạt động kỷ niệm; ưu tiên nguồn lực để giải quyết những vấn đề cấp thiết hiện nay, nhất là nhà ở, đời sống, chăm sóc sức khỏe người có công.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tác giả: H.B (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn