Thua Tây Ban Nha, Ronaldo bật khóc rời World Cup cuối cùng

Cuộc đối đầu trên sân Dallas (Mỹ) không bùng nổ như kỳ vọng khi Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha giằng co suốt 90 phút trong thế trận chặt chẽ.

Khi trận đấu tưởng như phải bước sang hiệp phụ, tiền vệ Mikel Merino băng xuống đón đường chọc khe của tiền đạo cánh Ferran Torres, hạ thủ môn Diogo Costa ở phút 91 để đưa Tây Ban Nha vào tứ kết.

Tiền vệ Mikel Merino dứt điểm ghi bàn ở phút 91, giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha 1-0 để vào tứ kết World Cup 2026.

Bàn thắng muộn không chỉ định đoạt cuộc derby bán đảo Iberia mà còn dập tắt giấc mơ World Cup còn dang dở của tiền đạo Cristiano Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha.

Trước trận, siêu sao 41 tuổi từng nói: "Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi nhưng hy vọng gặp Tây Ban Nha không phải trận cuối cùng của tôi tại World Cup 2026". Rốt cuộc, hy vọng ấy chỉ kéo dài đến phút 91 tại Dallas hôm 7/7 (giờ Hà Nội).

Chủ nhân 5 Quả bóng Vàng đá trọn 90 phút nhưng không thể giúp Bồ Đào Nha tạo khác biệt ở thời điểm then chốt. Ronaldo bật khóc khi trận đấu kết thúc khi Bồ Đào Nha dừng bước, đồng nghĩa giấc mơ World Cup của anh mãi còn dang dở.

Dù vậy, anh vẫn rời Bắc Mỹ với tư cách thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup, đồng thời có 3 pha lập công tại giải gồm cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan ở vòng bảng và quả phạt đền gỡ hòa 1-1 trong trận thắng Croatia 2-1 tại vòng 32 đội.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc, khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Trận đấu dù không diễn ra trong thế trận cởi mở nhưng mỗi cơ hội đều đủ khiến 2 đội nín thở. Tiền đạo Mikel Oyarzabal bỏ lỡ tình huống đối mặt đáng tiếc trong hiệp một, còn thủ môn Diogo Costa liên tiếp cứu thua trước các pha dứt điểm của tiền đạo cánh Lamine Yamal và tiền vệ Alex Baena.

Bồ Đào Nha cũng có những thời điểm tiến rất gần bàn mở tỉ số. Ronaldo dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Unai Simon, còn hậu vệ Nuno Mendes sút xa dội xà ngang sau khi bóng chạm đầu hậu vệ Pedro Porro.

Khi Merino phá vỡ thế cân bằng, Bồ Đào Nha vẫn còn một cơ hội cuối. Tiền đạo Francisco Conceicao tạt bóng chính xác để tiền vệ Bernardo Silva bật cao đánh đầu ở phút 90+6, nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc. Đó cũng là khoảnh khắc khép lại mọi níu kéo của Ronaldo và đồng đội.

Tây Ban Nha không thắng bằng một màn trình diễn áp đảo, nhưng vượt lên ở chi tiết quyết định nhất. Hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Ferran Torres và Merino đã cùng tạo ra bàn thắng đưa ‘La Roja’ trở lại tứ kết sau 16 năm chờ đợi tại World Cup..

Chiến thắng đưa Tây Ban Nha gặp đội thắng của cặp Mỹ - Bỉ ở tứ kết lúc 2 giờ ngày 11/7 (giờ Hà Nội) trên sân Los Angeles (Mỹ).

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn