UBND tỉnh ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2030 với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Tham dự Lễ ký kết, về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Về phía Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo Bưu điện tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu dự Lễ ký kết

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn, địa bàn rộng, địa hình đa dạng, đây vừa là tiềm năng phát triển, vừa đặt ra nhiều yêu cầu trong việc bảo đảm kết nối hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ công, phát triển thương mại và chăm lo an sinh xã hội. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực phát triển kinh tế số, xã hội số và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh trình bày các nội dung hợp tác

Trong quá trình đó, tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết như nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân vùng nông thôn, miền núi; phát triển logistics phục vụ tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP; mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao hiệu quả triển khai các chính sách an sinh xã hội đến từng người dân một cách nhanh chóng, chính xác và minh bạch.

Là doanh nghiệp nhà nước có mạng lưới rộng khắp đến tận cơ sở, đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ thành doanh nghiệp cung cấp các nền tảng số và dịch vụ số, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có nhiều lợi thế để đồng hành cùng các địa phương trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Chính vì vậy, việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở để hai bên phát huy thế mạnh của mình, cùng xây dựng các giải pháp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào khẳng định Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An thực hiện các nội dung của thỏa thuận hợp tác

UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng bưu chính, thương mại điện tử, logistics, cải cách hành chính và chi trả an sinh xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Việc hợp tác được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; phát huy tối đa nguồn lực, thế mạnh của mỗi bên; bảo đảm công khai, minh bạch, không làm phát sinh thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quá trình triển khai.

Hai bên thống nhất giao đầu mối phối hợp, xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp theo từng lĩnh vực và tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ để bảo đảm các nội dung hợp tác được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải tặng hoa cho lãnh đạo 2 đơn vị sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác

Bốn nhóm nội dung hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam gồm: Phối hợp triển khai dịch vụ hành chính công thông qua mạng lưới bưu chính công ích; mở rộng tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tham gia cung cấp các dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và cấp xã. Phát triển các dịch vụ tài chính bưu chính, thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai các giải pháp phục vụ hóa đơn điện tử, chữ ký số và các dịch vụ số khác.

Phát triển thương mại điện tử, logistics; quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng của Nghệ An thông qua hệ thống phân phối và các sàn thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam. Đầu tư, nâng cấp mạng lưới bưu chính, xây dựng mô hình Bưu điện xã gắn với Trung tâm dịch vụ hành chính công và dịch vụ số; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người dân tại cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu

Phát buổi tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành tin tưởng với tiềm lực về hạ tầng, công nghệ, mạng lưới và đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, cùng quyết tâm của tỉnh Nghệ An, Thỏa thuận hợp tác này sẽ tạo ra những kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.

Để Thỏa thuận hợp tác sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh Nghệ An cụ thể hóa các nội dung hợp tác bằng kế hoạch, chương trình và nhiệm vụ cụ thể; thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục quan tâm ưu tiên nguồn lực, đầu tư hạ tầng, công nghệ và các nền tảng số hiện đại; chia sẻ kinh nghiệm quản trị, chuyển giao các giải pháp mới để đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trong quá trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Về phía tỉnh Nghệ An, tỉnh cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, bảo đảm Thỏa thuận được thực hiện thực chất, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Với quyết tâm của cả hai bên, cùng tinh thần "đồng hành - hợp tác - đổi mới - phát triển", Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 sẽ trở thành nền tảng quan trọng để mở rộng không gian hợp tác, tạo ra nhiều giá trị mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Nghệ An cũng như sự phát triển của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đối với tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng gắn bó, hiệu quả và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn