Hội Khuyến học Nghệ An trao 410 triệu đồng học bổng cho 41 sinh viên nghèo học giỏi

Ngày 26/6, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026, sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2026; Chương trình trao học bổng "tiếp sức đến trường".

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền chia sẻ, Nghệ An là vùng đất hiếu học, nơi đã sản sinh biết bao thế hệ học sinh, sinh viên tài năng, vượt qua khó khăn để học tập, trưởng thành và đóng góp cho quê hương, đất nước.

Mỗi mùa tuyển sinh đại học đi qua, chúng ta lại vui mừng khi hàng nghìn học sinh của tỉnh đạt kết quả cao, trong đó có nhiều em đạt từ 25 đến 30 điểm, trúng tuyển vào những trường đại học hàng đầu cả nước.

Nhưng phía sau những thành tích đáng tự hào ấy là biết bao câu chuyện khiến chúng ta không khỏi trăn trở. Và có những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn rất mong có sự quan tâm, sự hỗ trợ.

Đó cũng chính là điều mà trong nhiều năm qua Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cùng các cấp, các ngành luôn băn khoăn, trăn trở và tìm cách sẻ chia.

Với tinh thần "không để học sinh nào phải từ bỏ ước mơ vì hoàn cảnh khó khăn", Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã chủ động kết nối, vận động và phát huy hiệu quả nhiều nguồn lực xã hội hóa.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi và đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi tốt nghiệp vừa qua để vào các trường Đại học trên cả nước. Ảnh: Quốc Huy

Cùng với việc trao học bổng thường xuyên trong các dịp đầu năm học mới, dịp tổng kết năm học, trong các chương trình hoạt động khuyến học, Hội Khuyến học Nghệ An đã phối hợp với Quỹ Vì Tầm vóc Việt, Học bổng Vingroup của Quỹ Thiện Tâm cùng sự đồng hành quý báu của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân như Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Vietcombank, Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng, Công ty TNHH Hoa Thường và nhiều nhà hảo tâm khác.

Bước sang năm học 2025-2026, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã chủ động thông qua Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương để giới thiệu, để khảo sát, lựa chọn, trao học bổng cho 41 học sinh, sinh viên đạt điểm cao trong Kỳ tuyển sinh Đại học năm học 2025-2026.

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Quốc Huy

"Mỗi em có mặt trong hội trường hôm nay là một câu chuyện đẹp về nghị lực và khát vọng vươn lên. Các em không lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng các em đã lựa chọn không đầu hàng trước số phận. Các em đã chứng minh rằng khó khăn không thể ngăn cản ý chí học tập, rằng bằng sự nỗ lực, lòng kiên trì và niềm tin vào tương lai, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực" - ông Nguyễn Thanh Hiền ngợi ca tinh thần học tập của các em có hoàn cảnh khó khăn, nghèo vươn lên học tập.

Chương trình "Tiếp sức đến trường" được Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức với mong muốn góp thêm một bàn tay, một sự sẻ chia để các em yên tâm hơn khi bước vào cánh cửa đại học.

Bà Lục Thị Liên - Phó Trưởng Ban Văn hoá - xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An trao học bổng cho các tân sinh viên. Ảnh: Quốc Huy

Mỗi suất học bổng hôm nay tuy không thể giải quyết tất cả những khó khăn phía trước, nhưng chứa đựng trong đó tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng của cả cộng đồng dành cho các em.

Hội Khuyến học Nghệ An tin tưởng rằng, các em sẽ luôn giữ gìn ý chí, tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Để một ngày nào đó, chính các em sẽ trở thành những người tiếp tục lan tỏa yêu thương và nâng đỡ những thế hệ học sinh đi sau.

Ông Lê Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Hội Khuyến học Nghệ An cũng tha thiết, mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để Quỹ học bổng "Tiếp sức đến trường" ngày càng phát triển, giúp nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục thực hiện ước mơ học tập, không một em nào phải dừng bước trước cánh cửa đại học chỉ vì thiếu điều kiện kinh tế.

Các em học sinh là những tân sinh viên năm đầu tiên bước vào Đại học nhận học bổng từ Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn