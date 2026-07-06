Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phan Đình Trạc – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; Vũ Chiến Thắng – Thứ Trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo cấp Cục trực thuộc Bộ Công an; lãnh đạo công an các tỉnh: Bôlykhămxay, Xiêng khoảng, Hủa Phăn của nước CHDCND Lào.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các xã, phường.

Quang cảnh buổi lễ

Trong suốt chặng đường 80 năm qua, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam đã không ngừng bồi đắp, làm rạng rỡ truyền thống anh hùng “Tận trung với Đảng, đoàn kết hiệp đồng, mưu trí sáng tạo và quyết thắng”, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lực lượng An ninh nhân dân là một trong những lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân; là lực lượng được hình thành, phát triển theo yêu cầu tất yếu của sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng An ninh nhân dân luôn một lòng trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng và chế độ, thực hiện tốt phương châm tận trung với nước, tận hiếu với dân. Trải qua mọi giai đoạn đấu tranh cách mạng, lực lượng An ninh nhân dân luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng, kiên trung, anh hùng, mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, vì an ninh của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An không ngừng lớn mạnh và lập nhiều thành tích, chiến công vẻ vang

Suốt chặng đường 80 năm qua, được sự quan tâm thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An không ngừng lớn mạnh và lập nhiều thành tích, chiến công vẻ vang trong bảo vệ an ninh quốc gia, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với lực lượng An ninh nhân dân cả nước, lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An ngay từ khi mới ra đời, tuy đứng trước trước muôn vàn khó khăn, thử thách, thiếu thốn đủ bể, song đã không quản ngại hy sinh gian khổ, luôn dũng cảm mưu trí đấu tranh với bọn phản cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của Công an Nghệ An trong nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp các ngành liên quan thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc gia. Trong đó, chủ động triển khai nhiều kế hoạch, phương án, biện pháp bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả nhiều chuyên án, biện pháp trinh sát kỹ thuật, ngoại tuyến, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; duy trì và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và cải cách hành chính.

Tham mưu bảo vệ có hiệu quả lĩnh vực an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh chính trị nội bộ..., góp phần cùng các lực lượng trong Công an Nghệ An giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, tích cực, chủ động thực hiện tốt việc nắm tình hình khu vực ngoại biên, vùng biên giới, miền núi, dân tộc, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định nhiều vụ việc phát sinh. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu của thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để hoạt động chống phá, từng bước củng cố vững chắc thế trận An ninh nhân dân…

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An

Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Bức trưởng của Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An

Cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch nghiệp vụ để bảo đảm an ninh chính trị, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng An ninh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh cuộc vận động và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và các phong trào khác. Tập trung xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ chủ chốt, nâng cao phẩm chất, năng lực, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ huy điều hành; chú trọng chất lượng, kỹ năng công tác, cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh tác phong, thái độ của cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với Nhân dân...

Ghi nhận những đóng góp, hy sinh to lớn của lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An, Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng Bảo vệ chính trị, Phòng An ninh xã hội và Phòng Trinh sát ngoại tuyến; hàng chục lượt đơn vị, hàng trăm lượt cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại.

Văn nghệ chào mừng buổi lễ

Xây dựng lực lượng An ninh Công an Nghệ An vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An mãi là niềm tự hào và là động lực để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tiếp bước. Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An quyết tâm giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; vững bước tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh tin tưởng rằng lực lượng Công an nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, mưu trí, chủ động đi trước một bước để tham mưu, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Qua đó, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, góp phần đưa Nghệ An đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước và là trung tâm của khu vực bắc trung Bộ và cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị tập trung xây dựng lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng trình độ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh từ tỉnh đến cơ sở.

Xây dựng phong cách làm việc chủ động, sáng tạo, đi trước một bước, luôn khẳng định được vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng chiến đấu với lực lượng Cảnh sát nhân dân và các lực lượng nghiệp vụ khác, tạo nên sức mạnh tổng hợp, từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Thực hiện tốt công tác đối ngoại, chủ động ứng phó với các nguy cơ, thách thức từ bên ngoài, đập tan âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động. Bảo vệ vững chắc tình hình an ninh nội địa, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn… Nâng cao năng lực phòng ngừa, đấu tranh với các vấn đề an ninh mạng, an ninh phi truyền thống…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Trần Phúc Tú – Trưởng phòng An ninh kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân

Đại tá Đinh Việt Dũng – Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Dịp này, 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 07 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 05 tập thể và 05 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 15 tập thể, 14 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất trong thực hiện nhiệm vụ.

Tác giả: H.B

Nguồn tin: nghean.gov.vn