Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ngành và chính quyền địa phương nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để góp phần tổ chức thành công sự kiện quan trọng này.

Ngay sau khi có chủ trương tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An và Bô Ly Khăm Xay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; đồng thời xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lễ đón đoàn sĩ quan trẻ biên giới Lào được tổ chức trang trọng tại Cửa khẩu Thanh Thủy vào sáng 3/7.

Các phòng chức năng, đồn Biên phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nhanh chóng rà soát toàn diện hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, địa điểm tổ chức các hoạt động, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc và các phương án bảo đảm an ninh, an toàn.

Nhiều tổ công tác được thành lập để trực tiếp kiểm tra, khảo sát từng vị trí, từng tuyến đường, đánh giá những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành của tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương cấp xã, các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn triển khai đồng bộ các nội dung chuẩn bị. Từ việc chỉnh trang cảnh quan môi trường, nâng cấp cơ sở hạ tầng, bảo đảm vệ sinh môi trường đến công tác tuyên truyền, cổ động trực quan đều được thực hiện bài bản, chu đáo.

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm là công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ chương trình. Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tham mưu, phối hợp với cơ quan chức năng lên phương án một cách chi tiết, sát với thực tiễn; lực lượng, phương tiện được bố trí hợp lý nhằm chủ động xử lý mọi tình huống có thể phát sinh.

Công tác quản lý, bảo vệ biên giới tiếp tục được tăng cường, bảo đảm giữ vững ổn định địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động giao lưu diễn ra thành công.

Các hoạt động phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền các địa phương của nước bạn Lào cũng được triển khai thường xuyên. Hai bên duy trì trao đổi thông tin, thống nhất các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng trong quá trình chuẩn bị cũng như khi chương trình chính thức diễn ra.

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Theo Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, thông qua các đợt khảo sát thực địa của đoàn công tác Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nhiều nội dung quan trọng đã được rà soát, bổ sung, hoàn thiện. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng tiếp tục điều chỉnh kế hoạch, bảo đảm mọi hoạt động được tổ chức khoa học, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế.

"Có thể khẳng định rằng, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao. Với trách nhiệm của lực lượng quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm cho chương trình diễn ra an toàn, trang trọng, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc đối với quân và dân hai bên biên giới", Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn