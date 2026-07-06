Chân dung nam giáo viên Nguyễn Hà Duy vừa bị tạm giữ khẩn cấp trong vụ 147 điểm 10 ở Tuyên Quang

Tối 5/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Thông tin trên cổng TTĐT phường Minh Xuân, Tuyên Quang cho biết, Nguyễn Hà Duy sinh ra trong một gia đình nhà giáo tại Tuyên Quang. Từ nhỏ, Duy đã sớm bộc lộ tố chất nổi bật với những thành tích học tập ấn tượng như Giải Nhì học sinh giỏi toàn diện cấp tỉnh từ năm lớp 5, giải Ba Toán Tuổi thơ cấp tỉnh, giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Tin học lớp 9 khi còn học lớp 8, giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh lớp 9.

Lên cấp 3, Duy học tại lớp chuyên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và tiếp tục đạt nhiều thành tích như giải Ba kỳ thi HOMC do Hội Toán Hà Nội tổ chức, Huy chương Đồng và Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương, đặc biệt là hai năm liên tiếp đạt giải học sinh giỏi Quốc gia môn Toán.

Với những thành tích nổi bật, Nguyễn Hà Duy được tuyển thẳng vào lớp chất lượng cao ngành Sư phạm Toán tại Trường ĐHSP Hà Nội và tốt nghiệp loại Giỏi. Năm 2020, ngay khi tốt nghiệp Đại học, Duy về công tác tại trường chuyên Tuyên Quang.

Nguyễn Hà Duy bhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025 - Ảnh: Trang TTDT phường Minh Xuân - Tuyên Quang

Trong thời gian công tác tại trường, Nguyễn Hà Duy đã dẫn dắt đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn Toán. Liên tiếp trong ba năm, học sinh do thầy Duy phụ trách đã đạt giải Quốc gia, trong đó có học sinh đạt giải Nhì.

Điểm bất thường ở bài thi môn Toán

Sáng 1/7, sau khi Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp, kết quả của học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý. Cụ thể, hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên. Đặc biệt, trong đó hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối là 10. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao hơn nhiều trường THPT chuyên trên cả nước đã khiến nhiều người bất ngờ, đặt nghi vấn.

Sáng 3/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã cử đoàn công tác về Tuyên Quang do nhận thấy điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán ở địa phương có một số dấu hiệu cần kiểm tra, làm rõ.

Theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ Giáo dục- Đào tạo công bố vào ngày 1/7, Tuyên Quang có 154 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Trong số này, 147 em đạt điểm 10 môn Toán là học sinh thuộc Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Nguyễn Hà Duy bị bắt chiều 5/7. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Tại buổi họp tối cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang tiếp tục rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với các điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao, việc thực hiện các quy định về coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu thi.

Ông Huy yêu cầu xác minh vụ việc nghiêm túc, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; sai đến đâu xử lý đến đó và sớm có kết luận chính thức. Chủ tịch UBND tỉnh cũng cũng yêu cầu ngành giáo dục và trường THPT chuyên Tuyên Quang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc, đồng thời ổn định tinh thần học sinh và phụ huynh.

Đến tối 5/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nam giáo viên Nguyễn Hà Duy.

Tác giả: Trang Anh (T/h)

Nguồn tin: Phụ nữ mới