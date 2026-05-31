Giảm 10kg trong 2 tháng nhờ chế độ ăn kiêng "321 ít tinh bột" đang gây sốt trên mạng: Cả mỡ bụng và mỡ đùi cũng biến mất!

Nỗi sợ lớn nhất khi giảm cân chính là việc phải nhịn ăn đến kiệt sức để rồi cân nặng tăng lại còn nhanh hơn! Gần đây, cộng đồng mạng xứ Trung (Xiaohongshu) đang lan truyền rầm rộ một công thức "Giảm cân low-carb" (giảm carbohydrate). Rất nhiều người đã thử nghiệm và đạt kết quả ấn tượng: giảm tới 10kg chỉ sau 2 tháng, thậm chí có trường hợp đưa cân nặng từ 55kg về mốc 44kg lý tưởng, giúp vòng bụng phẳng lì và bắp chân thon gọn rõ rệt.

Hot blogger Thất Thất chia sẻ, cô không hề ép bản thân vào chế độ ăn kiêng cực đoan. Thay vào đó, cô áp dụng quy trình 3 bước gồm: Ăn kiêng low-carb + Tập cardio đều đặn + Thực hiện chu kỳ carb (carb cycling) để giảm cân một cách bền vững, ngay cả khi chạm ngưỡng chững cân (plateau). Phương pháp này đang nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng: "Đây là cách giảm cân có thể duy trì lâu dài nhất từ trước đến nay!"

Sai lầm khi nghĩ giảm cân low-carb là cắt bỏ hoàn toàn tinh bột: Bí quyết nằm ở tỷ lệ 3:2:1

Nhiều người vừa nghe đến chế độ ăn low-carb đã lầm tưởng rằng phải tuyệt giao với tinh bột. Thực tế, chìa khóa để thành công là bạn phải biết "chọn đúng loại tinh bột".

Thất Thất cho biết, thay vì ăn bánh mì trắng hay đồ chiên rán, cô chuyển sang các loại tinh bột hấp thu chậm, giữ nguyên bản như bánh mì nguyên cám, mì kiều mạch và kết hợp đầy đủ với protein và rau xanh. Đặc biệt, công thức vàng cho mỗi bữa ăn của cô tuân theo tỷ lệ: 3 phần tinh bột tốt : 2 phần protein: 1 phần rau xanh. Chế độ này không chỉ giúp kéo dài cảm giác no mà còn ngăn chặn hiệu quả những cơn thèm ăn vô độ, giúp giảm bớt áp lực cho cơ thể.

Tập cardio từ 40-60 phút: Chìa khóa vàng để đẩy nhanh tốc độ giảm mỡ

Bên cạnh việc thắt chặt thực đơn, Thất Thất nhấn mạnh "duy trì cardio đều đặn" chính là yếu tố quyết định để định hình vóc dáng. Mỗi ngày, cô đều dành ra từ 40 đến 60 phút cho các bài tập đốt mỡ như đi bộ nhanh, chạy bộ, nhảy hiện đại hoặc aerobic. Bạn không nhất thiết phải tập đến mức kiệt sức hay đổ mồ hôi như mưa.

Nữ blogger thừa nhận, trong những tuần đầu tiên, cân nặng chuyển biến khá chậm. Tuy nhiên, sau khoảng 2-3 tuần kiên trì, phom dáng sẽ có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt là vùng eo và đùi. Đối với những ai lười vận động mạnh, các bài tập vừa sức này lại là lựa chọn hoàn hảo để duy trì thành thói quen lâu dài.

Bí kíp vượt qua giai đoạn chững cân bằng phương pháp "Chu kỳ Carb"

Chững cân là nỗi ám ảnh của hầu hết mọi người khi giảm cân, khi mà dù có ăn ít hay tập thế nào thì cân nặng vẫn dậm chân tại chỗ. Để giải quyết bài toán này, Thất Thất đã áp dụng phương pháp "Chu kỳ Carb" (Carb Cycling) - tuyệt chiêu giữ dáng thầm lặng của hội sành điệu.

Cụ thể, cô sẽ thiết lập các ngày ăn ít tinh bột (Low-carb day) luân phiên với các ngày ăn nhiều tinh bột (High-carb day).

Ngày Low-carb: Đóng vai trò đốt cháy mỡ thừa.

Ngày High-carb: Bổ sung lượng tinh bột hợp lý để cơ thể không rơi vào "trạng thái sinh tồn" (gây tích mỡ do thiếu năng lượng quá lâu).

Sự thay đổi linh hoạt này không chỉ giúp người tập không bị nản lòng mà còn kích thích hệ trao đổi chất hoạt động mạnh mẽ trở lại. Nhiều cư dân mạng hào hứng xác nhận: "Sau khi áp dụng chu kỳ carb, mức cân nặng bị đóng băng cuối cùng cũng chịu giảm tiếp!"

Vì sao phương pháp giảm cân low-carb lại dễ thành công?

So với việc nhịn đói kham khổ trong thời gian ngắn, lý do phương pháp này bùng nổ là bởi nó "gần gũi với cuộc sống và dễ kiên trì". Bạn không cần phải đoạn tuyệt với tinh bột, cũng chẳng cần ăn đồ luộc vô vị suốt cả tuần.

Đối với những người thường xuyên ăn ngoài, chỉ cần khéo léo né tránh đồ chiên rán, nước ngọt, đồ ngọt tinh luyện, đồng thời thay thế cơm trắng bằng các loại tinh bột thô là đã có thể thấy được sự khác biệt.

Nhiều người chia sẻ rằng sau khi giảm cân bằng phương pháp này, họ không chỉ sở hữu vóc dáng thon gọn mà tinh thần cũng sảng khoái hơn, ngủ ngon hơn và hiện tượng tích nước, phù nề hoàn toàn biến mất.

Đó là lý do vì sao cụm từ này đang trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất trên các diễn đàn làm đẹp hiện nay.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới