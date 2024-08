Loạt clip người dân đi tìm thi thể bà Sểnh Vlog được chia sẻ trên MXH, nhiều người đau xót gửi lời chia buồn tới gia đình

Trưa 30/8, trên fanpage chính thức của bà Sểnh Vlog đã đổi ảnh đại diện hình bông hoa sen trắng và đăng thông báo tin buồn cho biết bà đã qua đời khiến cộng đồng mạng bàng hoàng, tiếc thương. Theo thông báo, vào trưa ngày 30/8, do mưa lớn đất đá sạt lở, bà Sểnh đã không may bị ngã xuống suối lũ và qua đời.

Cùng với đó, trên mạng xã hội cũng chia sẻ đoạn video rất đông người dân địa phương khu vực Tuyên Quang đã đi tìm bà Sểnh ngay khi nhận được tin xấu. Khi tìm được bà và trở về, ai cũng không khỏi đau lòng. Dòng xe máy giảm tốc độ đi theo tựa như tiễn đưa bà quãng đường cuối cùng.

Clip: Nhiều người tìm và đưa bà Sểnh trở về sau khi gặp nạn (Nguồn: MXH)

Rất nhiều người đi tìm bà

Những con đường đầy bùn đất do mưa lũ

Khu vực con suối chảy xiết

Cùng với đó cũng có rất nhiều người không khỏi đau xót trước sự ra đi của bà. Rất nhiều lời chia buồn được gửi đến bà cùng gia đình:

"Ngày nào cũng nhờ clip của bà Sểnh mà có thêm nhiều niềm vui, vậy mà..."

"Đau lòng quá. Bà Sểnh hay những người dân vùng núi vẫn luôn phải đối mặt từng ngày với thiên tai nguy hiểm nhường ấy. Mong bà ra đi thanh thản."

"Thương bà quá, sẽ nhớ mãi những hình ảnh giản dị và nụ cười bà mang lại."

Bà Sểnh Vlog

Được biết, bà Sểnh Vlog tên thật là Triệu Thị Lai (Tuyên Quang) là một người dân tộc Tày. Dù hiện đã ngoài 50 tuổi nhưng bà vẫn rất tích cực đăng tải những đoạn video dưới hình thức phim ngắn khiến nhiều người thích thú bởi sự chân thật và giản dị.

Thời gian vừa qua, bà Sểnh Vlog được nhiều người biết đến hơn khi cùng các thành viên trong team xuất hiện trong MV À lôi của DoubleT2. Dù các ông, các bà đã khá lớn tuổi, nhưng chính sự giản dị, tự nhiên trong diễn xuất của ông bà đã tạo nên sức hút cho các video.

Nhiều người thắc mắc vì sao kênh Bà Sểnh Vlog lại nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng như vậy. Và câu trả lời, đó chính là vì "dễ thương" của chính những nhân vật trong các video.

