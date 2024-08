Bà Sểnh Vlog qua đời do ngã suối lũ trong thời tiết mưa lớn, đất đá sạt lở

Trưa 30/8, trên fanpage chính thức của Bà Sểnh Vlog đã đổi ảnh đại diện hình bông hoa sen trắng và đăng thông báo tin buồn cho biết bà đã qua đời khiến cộng đồng mạng bàng hoàng, tiếc thương.

"TIN BUỒN: Ngày 30/8/2024 do mưa lớn đất đá sạt lở, Bà Sểnh không may bị ngã xuống suối lũ to, Bà Sểnh Vlog (Triệu Thị Lai) đã mất rồi mọi người ạ", admin fanpage chia sẻ.

Bên dưới phần bình luận không ít cộng đồng mạng để lại lời chia buồn trước sự ra đi đột ngột của một Youtuber/Tiktoker cao niên, luôn đem lại tiếng cười cho mọi người bằng những clip hài hước.

Được biết, bà Triệu Thị Lai - chủ nhân kênh Bà Sểnh Vlog sinh ra tại Tuyên Quang, là một người dân tộc Tày. Năm nay đã ngoài 50 tuổi, thế nhưng bà vẫn rất tích cực làm video để chia sẻ lên kênh của mình nhằm mang đến tiếng cười cho nhiều người.

Hình ảnh Bà Sểnh Vlog cười tươi rạng rỡ trước đó khiến nhiều người xót xa

Bắt đầu từ cuối tháng 2/2022, kênh Tiktok Bà Sểnh Vlog đã bắt đầu được lập và đăng tải những video đầu tiên lên kênh. Những video ban đầu có nội dung khá đơn giản. Bà được các "cộng sự" của mình viết những bài thơ để đọc. Sau đó, nhóm của bà đã ghép nhạc vào để video trở nên hấp dẫn hơn.

Sau này, các video của kênh bắt đầu chuyển hướng sang thể loại phim ngắn. Cũng từ đây, kênh Tiktok của bà đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng hơn. Những video có nội dung chủ yếu là về những màn "thả tính", hay những video "hành động".

Diễn xuất của bà Triệu Thị Lai và những thành viên trong team của mình đã khiến người xem không khỏi thích thú. Một điều đặc biệt là những nhân vật trong các video của Bà Sểnh Vlog đều là những người lớn tuổi. Sự chân thật, thật thà và giản dị của các diễn viên cũng như bộ răng đã làm nên "thương hiệu" cũng là những yếu tố giúp kênh Tiktok Bà Sềnh Vlog trở nên thu hút hơn.

Hình ảnh bà Sểnh xuất hiện trong MV À Lôi trước đó khiến nhiều người thích thú với lỗi diễn xuất mộc mạc, tự nhiên

Thời gian vừa qua, Bà Sểnh Vlog được nhiều người biết đến hơn khi cùng các thành viên trong team xuất hiện trong MV À Lôi của DoubleT2. Dù các ông, các bà đã khá lớn tuổi, nhưng chính sự giản dị, tự nhiên trong diễn xuất của ông bà đã tạo nên sức hút cho các video.

Nhiều người thắc mắc vì sao kênh Bà Sểnh Vlog lại nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng như vậy. Và câu trả lời, đó chính là vì "dễ thương" của chính những nhân vật trong các video.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: thanhnienviet.vn