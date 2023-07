Loạt ảnh du khách vô tư mặc "mát mẻ" đi dạo phố cổ Hội An gây tranh cãi

"Khách tây đi du ngoạn phố cổ Hội An nhưng tâm hồn thì ở ngoài đảo Cù Lao Chàm", trang mạng xã hội này viết (Nguồn ảnh: Nguyên Phan).

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Hầu hết ý kiến đều cho rằng cô gái này mặc không đúng nơi, đúng chỗ dẫn đến phản cảm. "Ăn mặc này phải cấm chứ, không phù hợp văn hoá ở Việt Nam. Phố cổ chứ có phải bãi biển, hay quán bar đâu?, "Trời, sao có thể ăn mặc như thế này đi trên phố cổ được, quá phản cảm", "Thực tế cũng có nhiều cô gái cả người Việt Nam và nước ngoài ăn mặc rất gợi cảm chỉ để câu view nhé, chắc phải có luật gì cấm chứ, như thế này thì mất hết cả hình ảnh", "Thật không thể chấp nhận được"... là những bình luận của cư dân mạng.

Từ lâu, phố cổ Hội An là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch đến từ nhiều nơi trên thế giới. Và cũng đã không ít lần, các du khách nước ngoài ăn mặc có phần phản cảm đến Hội An. Nhìn chung, những chuẩn mực chung về ứng xử, cách ăn mặc trong văn hóa Á Đông có nhiều nét khắt khe, khác hơn so với các nước châu Âu. Hơn nữa, dù một số quốc gia có cách ăn mặc phóng khoáng hơn nhưng không có nghĩa họ ăn mặc thoải mái, vô tư ở mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là khi đang ở một quốc gia khác.

Người khách du lịch nước ngoài này diện áo dài trắng cùng một chiếc quần short thoải mái chụp ảnh giữa đường phố.

Vào năm ngoái, một hot girl Malaysia tên Tiêu Bội Nghi (Siew Pui Yi) gây phẫn nộ khi mặc áo dài chụp ảnh lộ nội y ở Hội An. Sau đó, nữ du khách viết status xin lỗi, gỡ ảnh đồng thời giải thích rằng chưa tìm hiểu kỹ văn hóa Việt Nam nên đã có những hành vi chưa đúng mực. Tháng 2/2021, một nữ du khách khác lại “thả rông” khi tham quan phố cổ, chụp ảnh tại chùa Cầu, đăng lên mạng xã hội. Trước đó vào tháng 9/2019, một nữ người mẫu tự do tại TP.HCM đã bị cơ quan chức năng xử phạt vì hành vi khoe thân trên nóc 1 quán cafe tại Hội An.

Trên thực tế, ở các địa điểm du lịch đã quy định cụ thể dành cho du khách tham quan. Tại các điểm đến cũng có quy định bằng hai thứ tiếng để du khách nắm được. Các du khách khi thăm quan, du lịch, cần tìm hiểu rõ, tránh ăn mặc phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa của người Việt Nam. Các khu du lịch, tham quan, nghỉ mát nên ban hành những nội quy, quy tắc riêng tại từng khu vực, đối với những du khách có hành vi vi phạm, có thể căn cứ vào mức độ hành vi để có những phương án xử lý phù hợp.

Đồng thời, cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định của khách du lịch, tạo ra môi trường tham quan văn minh, lịch sự, phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Ngoài ra, cũng cần có chế tài xử lý những trường hợp nêu trên.

Tác giả: Minh Hà

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT