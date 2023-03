Loại quả quê giá rẻ nhưng nhiều vitamin C gấp 4 lần cam

Ổi là một trong những loại trái cây được nhiều người Việt yêu thích bởi hương vị thơm ngon, ngọt mát, giá thành rẻ. Không chỉ vậy, ổi còn cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời.

Cụ thể, về giá trị dinh dưỡng, trong 100g ổi có 85g nước, 8,920g đường; 0,6g protit; 7,7g gluxit; 6g xenlulo; 291 mg kali; 5.204mcg lycopen; 10mg canxi; 16mg photpho. Ngoài ra, ổi còn nhiều khoáng chất như Ca, Mg, Fe... và vitamin B, C, betacaroten…

Với hàm lượng dinh dưỡng vượt trội, ổi mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như:

Giảm lượng đường trong máu

Ổi có thể cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu lâu dài và kháng insulin, rất hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh.

Theo kết quả một nghiên cứu được thực hiện trên 19 người, uống trà lá ổi có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn. Một nghiên cứu khác ở 20 người mắc bệnh tiểu đường loại 2 cho thấy, họ đã giảm hơn 10% lượng đường trong máu sau bữa ăn nhờ uống trà từ lá của loại quả này.

Giảm cân

Ổi là thực phẩm giàu chất thô, chứa nhiều chất xơ, giàu vitamin, protein và khoáng chất nhưng không có cholesterol và ít carbohydrate khiến bạn có cảm giác ngon miệng và no lâu.

Chỉ cần ăn một quả ổi trong bữa ăn trưa, bạn sẽ không cảm thấy đói đến tối. Nhưng cũng chỉ nên ăn 2-3 trái mỗi ngày, nếu ăn nhiều chất xơ trong ổi sẽ làm bạn khó tiêu.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Chất oxy hóa và vitamin trong ổi có tác dụng bảo vệ tim mạch khỏi các gốc tự do trong cơ thể. Hàm lượng vitamin K cao trong loại trái cây này cũng góp phần bảo vệ sức khỏe của tim.

Ăn ổi cũng được chứng minh là có liên quan đến việc giảm huyết áp, giảm lượng cholesterol xấu LDL và tăng lượng cholesterol tốt HDL.

Do việc tăng huyết áp và tăng lượng cholesterol LDL có liên quan đến các bệnh tim mạch và đột quỵ, nên thêm một lượng vừa phải ổi vào chế độ ăn có thể sẽ đem lại những lợi ích rất tuyệt vời.

Một nghiên cứu theo dõi 120 người trong vòng 12 tuần đã chỉ ra rằng, ăn ổi chín trước bữa ăn có thể làm giảm huyết áp nói chung khoảng 8-9 điểm, giảm tổng lượng cholesterol khoảng 9,9% và làm tăng lượng cholesterol tốt lên 8%. Hiệu quả tương tự cũng đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu khác.

Bảo vệ làn da

Chất chống oxy hóa trong ổi có lợi ích bảo vệ làn da của bạn, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn. Ngoài ra, chiết xuất ổi thậm chí có thể giúp ích trong việc trị mụn. Một nghiên cứu trên động vật chỉ ra rằng, chiết xuất lá ổi do có chứa các thành phần chống khuẩn và chống viêm nên rất hiệu quả trong việc tiêu diệt các loại vi khuẩn gây mụn trên da.

Tăng cường hệ miễn dịch

Có lượng vitamin C trong cơ thể thấp có liên quan đến việc tăng nguy cơ nhiễm trùng và bị ốm. Ổi là một cách tuyệt vời để bổ sung vitamin C bởi ổi là một trong số các loại trái cây giàu vitamin C nhất. Trên thực tế, một trái ổi có thể cung cấp gấp đôi lượng vitamin C khuyến nghị một ngày và có chứa lượng vitamin C cao gấp đôi so với việc ăn một trái cam.

Vitamin C đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Mặc dù không được chứng minh có thể dự phòng được bệnh cảm lạnh, nhưng vitamin C đã được chứng minh có thể làm giảm thời gian bị cảm lạnh. Vitamin C cũng được chứng minh là có tác dụng kháng khuẩn.

Do vậy, vitamin C có thể tiêu diệt các vi khuẩn và virus có thể gây nhiễm trùng. Và vì vitamin C rất dễ bị rửa trôi ra khỏi cơ thể, nên việc thường xuyên bổ sung vitamin C hàng ngày, thông qua thực phẩm là điều vô cùng quan trọng.

Tốt cho não bộ

Ổi có chứa vitamin B3 và vitamin B6 giúp cải thiện lưu thông máu lên não, kích thích nhận thức vào tăng khả năng của não bộ.

Giảm triệu chứng đau bụng kinh

Một nghiên cứu trên 197 phụ nữ bị đau bụng kinh cho thấy, uống 6mg chiết xuất lá ổi hàng ngày sẽ làm giảm mức độ đau bụng kinh. Giải pháp này thậm chí còn có hiệu quả với chứng đau bụng kinh hơn so với một số loại thuốc giảm đau.

Chiết xuất lá ổi được cho là có tác dụng chống co thắt lên tử cung, tức là sẽ làm giảm cơn co thắt cơ trơn ở tử cung – nguyên nhân gây ra cơn đau bụng kinh.

Giảm nguy cơ phát triển tế bào ung thư

Chiết xuất ổi được chứng minh là có tác dụng chống ung thư. Nghiên cứu trên động vật cho thấy, chiết xuất ổi có thể dự phòng và thậm chí là ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư. Nguyên nhân có thể là do lượng chất chống oxy hóa mạnh có trong ổi có thể ngăn chặn các gốc tự do gây tổn thương các tế bào – một trong số các nguyên nhân gây ung thư.

Một nghiên cứu trên động vật chỉ ra rằng, dầu lá ổi có thể ngăn chặn tế bào ung thư phát triển hiệu quả hơn 4 lần so với một số loại thuốc điều trị ung thư. Tuy nhiên, hiệu quả của chiết xuất ổi lên các tế bào ung thư của người vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu thêm.

Chống căng thẳng

Ổi có chứa magie giúp thư giãn cơ bắp và dây thần kinh của bạn để bạn chống đỡ được với căng thẳng và cung cấp năng lượng tốt.

Lưu ý, tuy ổi là loại trái cây mang đến lợi ích cho cơ thể nhưng không nên lạm dụng. Những người mắc bệnh về dạ dày hay là bệnh táo bón thì không ăn quả ổi xanh với còn non. Những người bị suy nhược cần phải sử dụng trái ổi ở dưới dạng nước ép hoặc là xay cho nhuyễn.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn