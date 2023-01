Bí quyết dùng serum vitamin C giúp nàng công sở da đẹp đón Tết

Ghim ngay bí quyết dùng vitamin C giúp nàng công sở da căng mịn, hồng hào đón Tết

Bắt đầu với tỷ lệ vitamin C vừa phải

Tùy vào làn da của mình, bạn nên cân nhắc để chọn được nồng độ vitamin C thích hợp. Tỷ lệ vitamin C trong sản phẩm càng cao thì serum càng có tác động mạnh, nhanh và càng dễ gây kích ứng. Nếu mới bắt đầu sử dụng serum vitamin C, bạn nên chọn những sản phẩm có tỷ lệ vitamin C thấp, khoảng 5 đến 10%, sau đó tăng lên sản phẩm có 15% đến 20% khi da đã quen dần. Điều này giúp cải thiện da dần dần, không gây kích ứng da, tránh bị châm chích, kích ứng.

Sử dụng serum vitamin C và kem chống nắng vào buổi sáng

Thành phần vitamin C có khả năng chống oxy hóa, trung hòa sự hình thành gốc tự do – nguyên nhân gây ra các vấn đề thâm nám, lão hóa, ung thư da. Kem chống nắng lại bảo vệ làn da khỏi các tác động tiêu cực từ tia UVA, UVB, ngăn ngừa tình trạng cháy nắng, ửng đỏ. Việc kết hợp sử dụng serum vitamin C và kem chống nắng mỗi sáng sẽ giúp thành phần trong cả 2 sản phẩm này hoạt động hiệu quả hơn, từ đó vừa dưỡng trắng lại vừa bảo vệ da khỏi tác động từ ánh nắng mặt trời hiệu quả.

Sử dụng serum vitamin C trong khung giờ nhất định

Trên các sản phẩm serum vitamin C thường khuyến cáo người dùng nên sử dụng serum 2 lần/ 1 ngày để da có hiệu quả nhanh. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý về cách sử dụng để phù hợp với từng loại da, cũng như giờ giấc sử dụng như:

Nếu da bạn thuộc về da nhạy cảm, dễ bị kích ứng thì chỉ nên sử dụng serum vitamin C vào 1 lần trong ngày và sử dụng vào ban đêm, để nếu xảy ra kích ứng thì sáng hôm sau nó sẽ dịu lại và không ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài của bạn.

Khung giờ để sử dụng serum vitamin C là sáng sớm sau bước dưỡng da và trước bước kem chống nắng, sau đó bạn nên ở trong nhà tầm 10 - 15 phút rồi mới ra đường. Còn ban đêm thì sau khi làm sạch ra, sủ dụng toner, bạn sử dụng serum vitamin C, đợi cho serum thẩm thấu và ngủ sớm để các tinh chất hoạt động tốt.

Ngoài ra, bạn nên để ý tới chỗ để serum vitamin C, nên để serum ở nơi thoáng mát, có thể để trong ngăn mát tủ lạnh vì serum dễ bị hư hỏng nếu ở nhiệt độ quá nóng. Bên cạnh đó, khi sử dụng serum, bạn nên cho ra tay để xem thử chất serum trước khi cho lên mặt, nếu serum đổi màu thì hãy ngưng sử dụng.

Không được bỏ qua kem chống nắng

Thiếu sót lớn nhất khi sử dụng serum vitamin C, đó chính là bạn bỏ qua bước kem chống nắng. Vitamin C là loại vitamin C cực kì bắt nắng và các tia UV có hại lên da.

Nên nếu bạn không chống nắng thì công sức chăm sóc da của bạn trở nên vô nghĩa. Ngay sau bước dùng vitamin C vào buổi sáng, bạn hãy dùng kem chống nắng để tăng khả năng bảo vệ cho các tế bào da.

Tránh sử dụng serum vitamin C với AHA, BHA, retinol

Bạn nên tránh sử dụng serum vitamin C cùng lúc với các sản phẩm có chứa retinol, AHA, BHA bởi chúng sẽ khiến da nhạy cảm và dễ bị tổn thương. AHA, BHA có độ pH thấp, khi sử dụng cùng với vitamin C sẽ gây ra hiện tượng đỏ mặt, da nhạy cảm, mẩn đo. Nếu vẫn muốn sử dụng các sản phẩm này, bạn nên phân chia thời gian cách biệt: Dùng serum vitamin C vào buổi sáng, retinol vào buổi tối. Còn với các sản phẩm có chứa AHA, BHA thì bạn nên sử dụng cách serum vitamin C ít nhất 10 phút để da có thời gian ổn định.

Mẹo chọn serum vitamin C nào tốt nhất cho nàng công sở?

Việc lựa chọn một loại vitamin C phù hợp là điều không hề dễ dàng chút nào. Sản phẩm làm đẹp này có ảnh hưởng rất lớn đến làn da, thế nên hãy lưu ý kỹ một vài yếu tố dưới đây trước khi quyết định mua loại serum vitamin C nào tốt nhất:

- Thành phần: Hãy tìm kiếm thành phần vitamin C và E, hoặc tương ứng là axit L-ascorbox và tocopherol trong danh sách thành phần. Bên cạnh đó, một chất chống oxy hóa khác gọi là glutathione cũng hỗ trợ rất tốt cho vitamin C. Thành phần axit ferulic cũng làm giảm độ pH của vitamin C xuống dưới 3,5% để làn da của bạn dễ dàng hấp thu hơn.

- Nồng độ: Nồng độ serum vitamin C thích hợp là từ 10 – 20%. Đối với một số người, nồng độ của serum vitamin C cao hơn 8% cũng đã đủ để đạt hiệu quả. Thế nhưng, nếu nồng độ serum vượt quá 20% có thể gây nhờn rít da và không mang lại thêm lợi ích nào khác.

- Bản test trước khi mua: Serum vitamin C an toàn cho mọi loại da nhưng trong một số ít trường hợp, serum có thể gây ra tác dụng phụ như gây kích ứng, đỏ da, khô da hay vàng da. Vì thế, trước khi mua, hãy thử bản test ở một vùng da nhỏ trước khi thoa lên vùng da lớn.

