Loại quả đen sì được ví như "thần dược trời ban" cho sức khỏe và sắc đẹp

Tăng cường thị lực và bảo vệ mắt

Đây là công dụng nổi tiếng nhất của hắc kỷ tử. Hắc kỷ tử chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đặc biệt là zeaxanthin và lutein. Những hợp chất này tích tụ ở võng mạc, giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh từ màn hình điện tử và các gốc tự do. Nhờ đó, hắc kỷ tử giúp phòng ngừa các bệnh về mắt thường gặp như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, đồng thời cải thiện thị lực, giảm mỏi mắt khi làm việc lâu.

Chống oxy hóa mạnh mẽ và ngăn ngừa lão hóa

Hắc kỷ tử có khả năng chống oxy hóa vượt trội, cao hơn nhiều so với các loại quả mọng khác. Các anthocyanin, một loại flavonoid mạnh mẽ tạo nên màu sắc đặc trưng của hắc kỷ tử, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại. Điều này không chỉ làm chậm quá trình lão hóa của tế bào, mà còn giúp da dẻ căng mịn, tươi trẻ và giảm nếp nhăn.

Hắc kỷ tử cực tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Ảnh: Getty Images

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ cao, hắc kỷ tử là một lựa chọn tuyệt vời. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các polysaccharid trong hắc kỷ tử có tác dụng làm tăng độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng đường hiệu quả hơn. Điều này giúp ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa các biến động đột ngột sau bữa ăn.

Tăng cường chức năng gan và thận

Theo y học cổ truyền, hắc kỷ tử có tác dụng bồi bổ gan thận. Khoa học hiện đại cũng chứng minh các chất dinh dưỡng trong hắc kỷ tử giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do độc tố và quá trình oxy hóa. Thường xuyên sử dụng hắc kỷ tử có thể giúp cải thiện chức năng gan, thận và hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ và làm dịu tinh thần

Hắc kỷ tử có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Các hợp chất trong loại quả này có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và lo âu. Việc thư giãn tinh thần sẽ giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu và ngon hơn, thức dậy sảng khoái vào buổi sáng.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa cao, hắc kỷ tử giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Thường xuyên bổ sung hắc kỷ tử vào chế độ ăn uống có thể giúp bạn tăng cường sức đề kháng, chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng hắc kỷ tử

-Không sử dụng quá liều: Mặc dù tốt cho sức khỏe, việc sử dụng hắc kỷ tử quá liều có thể gây ra một số tác dụng phụ như khó tiêu, đầy bụng. Liều lượng hợp lý thường là 5-10g mỗi ngày.

- Thận trọng khi dùng cùng thuốc: Nếu bạn đang dùng thuốc chống đông máu hoặc thuốc điều trị tiểu đường, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng hắc kỷ tử, vì chúng có thể tương tác với nhau.

- Chọn mua sản phẩm chất lượng: Hãy chọn mua hắc kỷ tử tại các cửa hàng uy tín để đảm bảo sản phẩm không bị tẩm ướp hóa chất hay chất bảo quản.

- Phù hợp với thể trạng: Một số người có thể trạng nóng trong, dễ bị tiêu chảy thì nên hạn chế dùng.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn