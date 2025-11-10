Đặc sản Tây Bắc được ví như "lộc trời": Xưa không ai dám ăn vì kinh dị, nay nhà giàu săn lùng với giá nửa triệu đồng/kg

Ẩm thực Việt Nam luôn ẩn chứa những điều bất ngờ. Có những món từng bị xem là “kinh dị”, nhưng theo thời gian lại trở thành đặc sản quý hiếm được giới sành ăn săn lùng như báu vật. Ở vùng rừng núi Tây Bắc, giữa những bụi tre xanh rì, có một loài sinh vật từng khiến ai nhìn thấy cũng rùng mình – sâu tre. Thế nhưng giờ đây, nó lại được ví như “lộc trời”, với giá lên tới 500.000 đồng/kg, thậm chí còn hiếm hơn nhiều đặc sản rừng khác.

“Kho báu ẩn mình” trong thân tre rừng

Sâu tre thực chất là ấu trùng của loài bướm đêm, sống ký sinh bên trong thân tre, nứa, trúc. Mỗi mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 9, bướm cái sẽ tìm đến thân tre non để đẻ trứng. Khi trứng nở, ấu trùng bắt đầu ăn phần non bên trong, lớn dần và sống ẩn mình trong thân tre rỗng. Người dân vùng cao thường nói: “Cây tre nào có sâu là cây tre được trời thương”. Không phải bụi tre nào cũng có sâu, và khi tìm được, đó thực sự là món quà mà thiên nhiên ban tặng.

Trước kia, khi vô tình chặt phải cây tre có sâu, nhiều người sợ hãi vứt bỏ vì thấy chúng béo múp, ngọ nguậy như đuông dừa. Nhưng với đồng bào Thái, Mường, đây lại là món ăn quý hiếm – thứ chỉ có được vào một mùa nhất định trong năm. Cứ đến mùa mưa, người dân các bản làng lại rủ nhau vào rừng săn sâu tre. Họ tinh mắt tìm những bụi tre có dấu hiệu bị đục, chặt ra và tách từng đốt một cách nhẹ nhàng để không làm dập sâu. Những con sâu béo tròn, màu vàng nhạt, thân mềm mại, dài khoảng 2–3 cm, được cho vào ống tre hoặc giỏ mây đem về.

Sâu tre với vẻ ngoài khiến nhiều người kinh sợ lại là đặc sản vùng Tây Bắc.

Từ món “kinh dị” thành đặc sản thượng hạng, có giá trị kinh tế cao

Việc tìm được vài lạng sâu tre không hề dễ. Người săn sâu phải đi sâu vào rừng, quan sát kỹ từng bụi tre, lắng nghe âm thanh côn trùng và nhìn dấu hiệu thân tre héo úa. Mỗi khi bắt được mẻ sâu tươi, bà con xem đó như “lộc trời”, vừa để cải thiện bữa ăn, vừa là nguồn thu nhập đáng kể. Trung bình, mỗi cân sâu tre tươi có giá 400.000 – 600.000 đồng tùy thời điểm và độ béo. Mùa khan hiếm, giá có thể lên tới 800.000 đồng/kg, nhưng vẫn được các nhà hàng ở Hà Nội, TP.HCM đặt mua liên tục.

Nếu như trước kia nhiều người chỉ cần nhìn thấy sâu tre đã sợ, thì nay nó lại là món ăn được săn đón. Sâu tre sau khi làm sạch có thể nướng than, chiên bơ, rang lá chanh hoặc hấp xôi. Khi chế biến, lớp vỏ ngoài vàng giòn, bên trong mềm béo, tỏa hương thơm ngậy đặc trưng. Nhiều người ví vị của sâu tre như sự hòa quyện giữa mỡ heo và tôm non, vừa béo, vừa ngọt, lại có hương rừng thoang thoảng.

Không chỉ ngon miệng, sâu tre còn chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Theo nghiên cứu, trong sâu tre có tới 70% là protein – cao hơn nhiều so với thịt bò hay cá. Bên cạnh đó là vitamin B, E cùng các khoáng chất như sắt, kẽm, canxi – những dưỡng chất giúp tăng sức đề kháng, cải thiện trí nhớ và hỗ trợ tiêu hóa. Người vùng cao tin rằng, ăn sâu tre giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, đặc biệt trong những ngày lao động nặng nhọc.

Loài vật này có thể chế biến thành món ăn ngon, giàu dinh dưỡng.

“Lộc trời” của núi rừng Tây Bắc

Ngày nay, nhờ công nghệ bảo quản lạnh, sâu tre Tây Bắc đã có mặt trong thực đơn của nhiều nhà hàng đặc sản. Chúng được thu hoạch từ rừng tự nhiên, sơ chế, đóng gói cẩn thận và vận chuyển khắp nơi. Giới sành ăn ở thành phố sẵn sàng chi tiền để được thưởng thức món “đặc sản lộc trời”, không chỉ vì tò mò mà còn vì muốn cảm nhận hương vị nguyên bản của núi rừng.

Không ít du khách sau chuyến đi Tây Bắc đã kể lại rằng, chính món sâu tre nướng thơm lừng giữa bản nhỏ khiến họ nhớ mãi. Trong khói than nghi ngút, vị ngậy béo ấy hòa cùng tiếng khèn, tiếng suối rì rào, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực khó quên.

Sâu tre từ món ăn rừng núi nay đã trở thành đặc sản được tìm kiếm ở các nhà hàng, quán nhậu được thực khách yêu thích.

Từ loài sâu từng bị xem là đáng sợ, sâu tre giờ đây trở thành biểu tượng của sự phong phú và độc đáo trong ẩm thực Tây Bắc. Mỗi con sâu nhỏ bé ấy mang trong mình tinh túy của đất trời, của tre xanh và mưa núi. Giữa cuộc sống hiện đại, những món ăn mộc mạc như vậy lại khiến con người thêm trân trọng hương vị nguyên sơ mà thiên nhiên ban tặng – thứ “lộc trời” chỉ xuất hiện nơi núi rừng hoang dã nhưng để lại dư vị khó quên cho những ai từng một lần dám thử.

Nguồn tin: doisong.kienthuc.net.vn