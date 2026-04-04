Loại củ được ví như "nhân sâm trắng", hễ ra chợ là thấy ít ai hay

Không chỉ mang giá trị kinh tế cao, sắn dây còn có nhiều công dụng quý trong y học cổ truyền. Bởi bột sắn dây được biết đến khi sở hữu hàm lượng phytochemical và hàng loạt các chất dinh dưỡng như chất béo, canxi, sắt, đạm...

Theo một số nghiên cứu cho thấy, sử dụng bột sắn dây hàng ngày sẽ giúp giảm đau đầu khá hiệu quả. Chỉ cần pha bột sắn dây với nước sôi, thêm một chút đường tăng thêm vị ngọt rồi uống ngay khi sẽ thấy ngay tác dụng tốt trong việc giảm đau đầu.

Ngoài ra, bột sắn dây có hàm lượng tinh bột và chất béo khá thấp, vì thế việc sử dụng bột sắn dây hàng ngày sẽ không lo bị béo phì mà ngược lại còn giúp điều chỉnh huyết áp để từ đó, máu sẽ được lưu thông tốt cũng như tăng cường sức khỏe tim mạch.

Cải thiện khả năng phục hồi: Bột sắn dây chứa Isoorientin – một hợp chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng khả năng phục hồi của cơ thể. Nhờ đó, cơ thể có thể tạo kháng thể chống lại các bệnh viêm nhiễm, đồng thời hỗ trợ vết thương nhanh lành và giảm viêm hiệu quả.

Bảo vệ não bộ: Sự kết hợp giữa đặc tính chống viêm và chống oxy hóa trong bột sắn dây giúp bảo vệ não, ngăn ngừa suy giảm nhận thức và cải thiện hiệu suất hoạt động của não. Đặc biệt, việc sử dụng bột sắn dây còn hỗ trợ phục hồi sau chấn thương sọ não và giảm nguy cơ đột quỵ.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Là nguồn tinh bột kháng (resistant starch) dồi dào, bột sắn dây hoạt động như prebiotic, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Nhờ đặc tính trung hòa axit dạ dày, nó giúp giảm ợ hơi, ợ chua và đau rát thượng vị ở người viêm loét dạ dày. Đồng thời, bột sắn dây còn cải thiện tiêu chảy, kiết lỵ bằng cách làm săn niêm mạc ruột và ổn định nhu động ruột.

Giảm mệt mỏi và cân bằng nội tiết: Bột sắn dây chứa phytoestrogen – hợp chất thực vật tương tự estrogen, giúp điều hòa nội tiết tố, giảm mệt mỏi, khó chịu và các triệu chứng mãn kinh ở phụ nữ.

Thanh nhiệt, giải độc, trị nóng trong: Sử dụng bột sắn dây đều đặn giúp cơ thể đào thải nhiệt độc tích tụ, làm dịu các triệu chứng nóng trong như mụn nhọt, rôm sảy, lở miệng hay nhiệt miệng. Đây là thức uống lý tưởng để giải nhiệt cơ thể trong những ngày hè oi bức hoặc sau khi ăn đồ cay nóng.

Hỗ trợ huyết áp và bảo vệ tim mạch: Sắn dây giàu isoflavone, đặc biệt là puerarin, có tác dụng giãn mạch, giảm trở lực động mạch và cải thiện tuần hoàn máu đến tim và não. Sử dụng thường xuyên giúp ổn định huyết áp, giảm cholesterol xấu (LDL) và phòng ngừa xơ vữa động mạch, đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi.

Làm đẹp hiệu quả: Isoflavone trong sắn dây có cấu trúc gần giống hormone estrogen, giúp điều hòa nội tiết, làm mờ thâm nám, tàn nhang và chống lão hóa da. Đồng thời, các chất chống oxy hóa kích thích sản sinh collagen, giúp da căng mịn, săn chắc và hỗ trợ cải thiện vóc dáng, đặc biệt vòng một của phái đẹp.

Giảm đau đầu, mệt mỏi: Bột sắn dây đặc biệt hiệu quả trong việc làm giãn các cơ bị căng cứng, giảm đau đầu do căng thẳng hoặc đau mỏi vùng cổ vai gáy do cảm mạo. Khi cơ thể mệt mỏi, một ly nước sắn dây ấm sẽ giúp máu huyết lưu thông, làm dịu hệ thần kinh và phục hồi năng lượng nhanh chóng.

Giải rượu hiệu quả: Hoạt chất trong sắn dây giúp đẩy nhanh quá trình chuyển hóa và đào thải acetaldehyde (độc tố từ rượu) ra khỏi cơ thể, từ đó làm giảm các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn sau khi uống rượu bia. Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng sắn dây giúp làm giảm cảm giác thèm rượu và bảo vệ gan khỏi các tổn thương do độc tố từ thuốc lá và rượu gây ra.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn