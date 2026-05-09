Loại cá ở Nghệ An cứ lên mâm là 'cơm hao số 1', càng kho nghệ càng bắt vị

Nhắc đến ẩm thực xứ Nghệ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cháo lươn hay nhút Thanh Chương. Thế nhưng, với người dân địa phương, cá nục mới là món ăn dân dã gắn liền với những bữa cơm đậm vị quê nhà. Đặc biệt, món cá nục kho nghệ từ lâu đã được nhiều người ví vui là “cơm hao số 1” vì quá bắt vị, ăn một lần là khó dừng đũa.

Ở Nghệ An, cá nục xuất hiện quanh năm tại các khu chợ ven biển. Loại cá này không quá đắt đỏ nhưng lại được lòng nhiều gia đình nhờ thịt chắc, béo nhẹ và rất thơm khi chế biến. Người xứ Nghệ có nhiều cách nấu cá nục như hấp, nướng, nấu canh chua, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là kho nghệ.

Để có nồi cá ngon, cá nục sau khi làm sạch sẽ được ướp với nghệ tươi giã nhỏ, tiêu, ớt, hành tím và nước mắm đậm vị. Nhiều gia đình còn cho thêm chút tóp mỡ hoặc thịt ba chỉ để món ăn béo thơm hơn. Khi kho, lửa phải giữ liu riu trong thời gian dài để cá ngấm gia vị, phần nước kho sánh lại, chuyển màu vàng óng đẹp mắt.

Điều làm nên sức hút của món ăn này nằm ở mùi thơm đặc trưng của nghệ hòa quyện cùng vị béo của cá biển. Miếng cá mềm nhưng không nát, ăn cùng cơm nóng trong những ngày mưa hay trời se lạnh lại càng “đưa cơm” hơn hẳn. Không ít người xa quê Nghệ An cho biết, chỉ cần ngửi mùi cá kho nghệ là đã thấy nhớ bữa cơm nhà.

Ngoài hương vị hấp dẫn, cá nục còn được nhiều người yêu thích vì giàu dinh dưỡng, chứa nhiều đạm, omega-3 và canxi. Đây cũng là lý do món ăn dân dã này vẫn luôn xuất hiện thường xuyên trong mâm cơm của người miền Trung.

Ngày nay, không chỉ trong các gia đình địa phương, cá nục kho nghệ còn xuất hiện ở nhiều quán ăn đặc sản xứ Nghệ. Với nhiều du khách, đây là món ăn tuy giản dị nhưng lại mang hương vị rất riêng, càng ăn càng thấy cuốn.

Tác giả: Tến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn