Khách đông như kiến, lạc đà cõng khách kiệt sức ở ngọn núi Trung Quốc

Dòng người "đông như kiến" đổ về khu thắng cảnh Núi Minh Sa - Hồ Nguyệt Nha (Trung Quốc) trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1/5 vừa qua. Ảnh: Sina.

Chiều 3/5, video ghi lại tại khu thắng cảnh Núi Minh Sa - Hồ Nguyệt Nha (thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) lan truyền trên mạng xã hội nước này. Từ trên cao nhìn xuống, cả đồi cát phủ kín du khách. Những đoàn lạc đà nối hàng dài, chở khách tiến sâu vào sa mạc theo một lộ trình cố định.

Theo The Paper, kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động năm nay biến núi Minh Sa và hồ Nguyệt Nha thành một trong những điểm nóng du lịch ở Trung Quốc. Nhiều người vượt hàng nghìn km để tới Đôn Hoàng ngắm "cảnh quan sa mạc" nổi tiếng tồn tại từ thời cổ đại.

Điểm hút khách nhất vẫn là trải nghiệm cưỡi lạc đà xuyên cồn cát, mô phỏng hành trình trên "con đường tơ lụa" xưa. Từng đoàn lạc đà đi thành hàng dưới nắng chiều, phía sau là dòng người xếp hàng chờ tới lượt dài không dứt.

"Khi đến nơi mới thấy người còn nhiều hơn cả cát", một du khách nói với truyền thông địa phương.

Đàn lạc đà nối đuôi nhau "cõng" du khách liên tục trong những ngày lễ. Ảnh: Jimu News.

Cô Cai, du khách đến từ huyện Aksai (tỉnh Cam Túc) lái xe đưa con gái tới Đôn Hoàng dịp nghỉ lễ. Cô chuẩn bị trang phục phong cách Đôn Hoàng cho con chụp ảnh giữa sa mạc, hoàn thành "giấc mơ công chúa vùng Tây Vực" của bé.

Một tài xế taxi địa phương cho biết riêng trong ngày 3/5, anh liên tục chở khách tới khu thắng cảnh này. Đến tối, đoạn đường dẫn vào khu du lịch ùn tắc hơn 1 km.

Không chỉ đông ban ngày, khu vực này còn kín người vào ban đêm nhờ "concert giữa sa mạc" dành cho khoảng 10.000 người. Dưới bầu trời đêm, hàng vạn du khách cầm lightstick (gậy phát sáng), hát theo nhạc trên các triền cát.

Khu thắng cảnh cho biết chương trình "concert dưới bầu trời sao" được mở miễn phí cho khách đã mua vé tham quan từ ngày 1-5/5.

Đàn lạc đà "tăng ca" liên tục, "cõng" du khách đi trên sa mạc cát. Ảnh: Jimu News.

Trong lúc video về những đoàn lạc đà phủ kín đồi cát lan truyền, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi liệu đàn lạc đà có đang phải "tăng ca tới kiệt sức".

Theo Jimu News, trưa 4/5, đại diện khu thắng cảnh Núi Minh Sa - Hồ Nguyệt Nha cho biết lượng khách trong 2 ngày này thực sự tăng mạnh nhưng "không xuất hiện tình trạng lạc đà đình công".

Khu du lịch hiện có khoảng 2.000 con lạc đà, áp dụng chế độ làm việc "3 ca". Mỗi nhóm làm việc khoảng 6 tiếng sẽ "bắt buộc tan ca", sau đó đổi sang nhóm khác tiếp tục chở khách.

Theo nhân viên khu du lịch, lạc đà di chuyển theo đoàn, đợi đủ khách mới xuất phát. Mỗi lượt kéo dài khoảng hơn 30 phút, quãng đường thẳng chỉ khoảng 200-300 m vào sâu trong sa mạc. Sau mỗi vòng, đàn lạc đà đều được nghỉ và kiểm tra.

Những con lạc đà đứng trong chuồng trước khi bước vào "ca làm việc". Ảnh: Jimu News.

Trước đó, Cục Văn hóa Thể thao và Du lịch Đôn Hoàng cho biết khu du lịch duy trì việc phun nước giảm bụi trên đường và bãi lạc đà khoảng 4-6 lần/ngày để giữ mặt cát ẩm, hạn chế bụi.

Ông Chu Bân, Tổng giám đốc Công ty Phát triển Du lịch Núi Minh Sa - Hồ Nguyệt Nha cho biết vào mùa hè, lạc đà được tắm buổi trưa, ăn thêm bữa chiều. Thức ăn gồm cỏ linh lăng, muối, gạch dinh dưỡng, dầu thực vật, thậm chí có con được bổ sung thêm trứng.

Tháng 3, toàn bộ lạc đà tại khu du lịch cũng được tiêm phòng và lập hồ sơ miễn dịch riêng.

Không riêng Đôn Hoàng, theo Sina, kỳ nghỉ lễ năm nay khiến nhiều điểm du lịch Trung Quốc rơi vào tình trạng quá tải. Núi Hành Sơn ở Hồ Nam phải tạm dừng đặt vé online vì gần chạm ngưỡng sức chứa. Một số điểm tham quan ở Hà Nam, Chiết Giang cũng đóng kênh bán vé trực tuyến để kiểm soát lượng khách.

Tác giả: Nhật Ánh

Nguồn tin: znews.vn