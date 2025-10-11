Vì sao đội tuyển Thái Lan sa sút thế này?

Thái Lan đã thua Turkmenistan 1-3.

Trên lý thuyết, bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027 của Thái Lan không quá khốc liệt. Đối thủ của "Voi chiến" chỉ là Turkmenistan và Sri Lanka, chỉ còn Đài Loan (Trung Quốc) - đội bóng bị xem là yếu nhất châu Á. Nhưng thực tế lại đang phơi bày một sự thật phũ phàng: Thái Lan không còn giữ được vị thế “ông lớn” mà họ từng có.

Thái Lan gặp khó ở bảng đấu không “đại gia”

Chiến thắng 2-0 trước Đài Loan tối 9/10 là kết quả cần thiết, song lại thiếu thuyết phục. Suốt hiệp một, đội bóng của HLV Masatada Ishii gần như bế tắc trước hàng thủ số đông của đối phương. Phải đến đầu hiệp hai, họ mới mở tỷ số nhờ tình huống đánh đầu của cầu thủ vào thay người Seksan Ratree, rồi mới có thêm bàn ấn định tỷ số của đội trưởng Chanathip Songkrasin sau pha xử lý ngẫu hứng. Đó là trận đấu mà Thái Lan kiểm soát bóng nhiều, dồn ép liên tục, nhưng lại thiếu đột biến - điều hiếm thấy ở đội bóng từng tự hào với lối chơi kỹ thuật và tốc độ.

Trước đó, Thái Lan từng nhận thất bại 1-3 trước Turkmenistan và chỉ thắng chật vật Sri Lanka 1-0 trên sân nhà. Với chỉ 6 điểm sau ba trận, Thái Lan bị tụt xuống thứ ba bảng D sau khi Sri Lanka gây bất ngờ đánh bại Turkmenistan 1-0. Cả ba đội giờ cùng có 6 điểm, nhưng Thái Lan xếp sau vì thua về hiệu số đối đầu (-1 so với 0 của Sri Lanka và +1 của Turkmenistan).

Thái Lan thắng nhọc Đài Loan (TQ) trên sân nhà.

Càng đáng lo hơn khi đội bóng xứ Chùa Vàng đá xong hai trận sân nhà ở lượt đi mà chưa tạo được lợi thế. Trong lượt về, tuyển Thái Lan chỉ còn duy nhất một trận sân nhà tiếp Turkmenistan - đối thủ từng thắng họ 3-1 - còn lại phải làm khách trước cả Sri Lanka và Đài Loan. Trong đó, Sri Lanka đang dần trở thành hiện tượng của bảng đấu, khi nhờ chính sách nhập tịch, họ có được lực lượng mạnh mẽ và chơi bóng đầy kỷ luật.

Nếu trước đây, CĐV Thái Lan nghĩ rằng trận tiếp Turkmenistan là then chốt để giành vé thì giờ họ cần tính thêm cả trận làm khách của Sri Lanka, và thậm chí là trận đá tại Đài Bắc.

Sự suy thoái chung của bóng đá Thái Lan

Nhìn rộng hơn, phong độ thiếu ổn định của đội tuyển quốc gia chỉ là phần nổi của tảng băng chìm: bóng đá Thái Lan đang bước vào giai đoạn khủng hoảng chu kỳ. Từ vị thế dẫn đầu khu vực suốt hai thập kỷ, họ đang dần bị các đối thủ Đông Nam Á - đặc biệt là Việt Nam và Indonesia - vượt mặt.

Sau hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp vào các năm 2020 và 2022, Thái Lan thất bại trước Việt Nam tại AFF Cup 2024 - một cú sốc với người hâm mộ nước này. Ở hai chiến dịch vòng loại World Cup 2022 và 2026, “Voi chiến” đều không thể tiến xa, dù trong tay có những ngôi sao như Chanathip, Theerathon hay Supachok. HLV Masatada Ishii, người được kỳ vọng mang làn gió mới từ Nhật Bản, đến nay chưa để lại dấu ấn gì nổi bật ngoài danh hiệu King’s Cup 2024 - một giải giao hữu.

Chanathip đã 32 tuổi.

Nguyên nhân sâu xa nằm ở chất lượng nhân sự. Thế hệ cầu thủ Thái Lan hiện tại không còn đạt đẳng cấp như lứa từng chơi ở Nhật Bản và Hàn Quốc vào thập niên trước. Nếu trước đây, người Thái có thể tự hào với những Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, hay Teerasil Dangda thường xuyên góp mặt tại J.League 1, thì đội hình được triệu tập lần này chỉ còn Supachok Sarachat đang khoác áo Hokkaido Consadole Sapporo ở J.League 2. Riêng Poramet Arjvirai vắng mặt vì chấn thương.

Ngoài ra, còn có cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở châu Âu là Nicholas Mickelson. Nhưng anh chỉ chơi cho Elversberg ở hạng Nhì Đức và cũng không phải trụ cột. Chất lượng cầu thủ nhập tịch của Thái Lan thua xa Indonesia vì cộng đồng kiều bào của Indonesia rất đông do yếu tố lịch sử.

Do vậy, Indonesia có thể đi theo con đường nhập tịch ồ ạt các cầu thủ gốc Hà Lan, Anh, Bỉ và Tây Ban Nha đúng luật. Điều đó giúp họ có một đội hình có thể cạnh tranh ở tầm châu lục.

Việt Nam thì kiên định phát triển bóng đá trẻ, tạo ra lứa cầu thủ kế cận liên tục. Còn Thái Lan, dù có nền tảng đào tạo tốt, lại đang lúng túng trong việc chuyển giao thế hệ. Chanathip - biểu tượng thành công của bóng đá Thái đương đại đã 32 tuổi. Tìm kiếm những gương mặt kế cận dưới 25 đang ngày càng khó khăn. Bóng đá trẻ Thái Lan đang gặp vấn đề ngay cả ở giải khu vực.

Tại SEA Games, Thái Lan đã ba kỳ liên tiếp không giành được HCV - một điều hiếm thấy trong lịch sử. Ở U23 Đông Nam Á, Việt Nam giành hat-trick vô địch còn Thái Lan trắng tay 4 giải liên tiếp. Các học viện nổi tiếng như Muangthong, Buriram hay Chonburi đều không còn sản sinh ra những tài năng đột phá như trước. Hệ thống thi đấu Thai League ngày càng thiếu cạnh tranh khi các CLB phụ thuộc vào ngoại binh, khiến cầu thủ nội mất đất rèn luyện.

"Voi chiến" không còn dọa dẫm được ai?

Về mặt tâm thế, “Voi chiến” cũng không còn giữ được sự tự tin từng là đặc trưng. Khi đối đầu với các đội cùng khu vực như Việt Nam, Indonesia hay Malaysia, Thái Lan giờ đây không còn vị thế cửa trên rõ rệt. Các đội bóng trong khu vực, kể cả Philippines không còn tâm lý sợ hãi co cụm khi đối đầu với Thái Lan nữa.

Sự sa sút của Thái Lan không chỉ là chuyện phong độ trong vài trận đấu, mà là dấu hiệu của sự bão hòa sau giai đoạn thành công. Bóng đá Thái Lan từng đi trước khu vực về chuyên nghiệp hóa, nhưng hiện giờ lại chậm trong đổi mới. Để lấy lại vị thế, họ cần một cuộc “tái khởi động” toàn diện - từ cải tổ hệ thống đào tạo trẻ, đầu tư vào thể lực và khoa học thể thao, cho đến định hình bản sắc chơi bóng hiện đại.

Nếu không làm được điều đó, “Voi chiến” có thể sẽ mãi chỉ là cái tên hoài niệm - từng là biểu tượng của Đông Nam Á, nhưng dần bị bỏ lại trong cuộc đua đang ngày càng khốc liệt của bóng đá châu lục.

Tác giả: Tú Anh

Nguồn tin: znews.vn